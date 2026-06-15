7 prendas básicas de junio para equilibrar la silueta de triángulo invertido
Si tienes una silueta que visualmente es más ancha arriba que abajo, entonces es un triángulo invertido; conoce cómo estilizarla para este verano 2026
El equilibrio de la silueta en el diseño de imagen no es ocultar el cuerpo, sino distribuir las prendas de manera estratégica. En los cuerpos de triángulo invertido, el objetivo es añadir volumen en el inferior para construir una simetría armónica.
Durante junio de 2026, las altas temperaturas imponen el uso de textiles más ligeros, lo que facilita el juego de caídas, pliegues y movimientos.
Hoy te presentamos algunas de las prendas básicas que no pueden faltarte durante este verano y que son clave para transitar los días calurosos con comodidad y una silueta proporcionada y estilizada.
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Las 7 prendas básicas para cuerpos de triángulo invertido
- Pantalones palazzo de lino
Son pantalones confeccionados en tejido fresco de verano, con pretina ceñida a la cintura y perneras que se ensanchan dramáticamente desde la cadera.
El lino aporta un movimiento fluido que ensancha visualmente la mitad inferior del cuerpo. Esto compensa de inmediato la anchura natural de los hombros.
- Tops con escote en "V" profundo
Son blusas o playeras básicas de algodón ligero cuyo corte desciende verticalmente hacia el pecho y rompen la línea horizontal de los hombros.
- Faldas de Línea "A" con estampado
Son faldas que se ajustan en la cintura alta y se abren de forma triangular hacia la basta, decoradas con patrones geométricos o florales.
- Jeans acampanados
Son vaqueros ajustados en los muslos que se abren de manera progresiva a partir de las rodillas hacia el tobillo, añaden volumen justo en la base de las piernas.
- Blusas tipo peplum ligeras
Tops entallados bajo el busto que incorporan un volante o campana texturizada sobre el área de la pelvis. Añaden relieve físico tridimensional donde le hace falta a la silueta de triángulo invertido.
- Vestidos cruzados
Son prendas veraniegas que se amarran al costado, formando un escote cruzado en V y abriéndose con soltura en la parte baja. Definen la cintura inmediatamente.
- Shorts de mezclilla con pliegues
Son pantalones cortos holgados que se fruncen en la cintura mediante cinturones y presentan pinzas o pliegues frontales que evitan que los shorts se ciñan a los muslos.