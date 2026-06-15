7 prendas básicas de junio para equilibrar la silueta de triángulo invertido

El equilibrio de la silueta en el diseño de imagen no es ocultar el cuerpo, sino distribuir las prendas de manera estratégica. En los cuerpos de triángulo invertido, el objetivo es añadir volumen en el inferior para construir una simetría armónica.

Durante junio de 2026, las altas temperaturas imponen el uso de textiles más ligeros, lo que facilita el juego de caídas, pliegues y movimientos.

Hoy te presentamos algunas de las prendas básicas que no pueden faltarte durante este verano y que son clave para transitar los días calurosos con comodidad y una silueta proporcionada y estilizada.

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Las 7 prendas básicas para cuerpos de triángulo invertido

Pantalones palazzo de lino

Son pantalones confeccionados en tejido fresco de verano, con pretina ceñida a la cintura y perneras que se ensanchan dramáticamente desde la cadera.

El lino aporta un movimiento fluido que ensancha visualmente la mitad inferior del cuerpo. Esto compensa de inmediato la anchura natural de los hombros.

Pantalones palazzo de lino para siluetas de triángulo invertido|Pinterest

Tops con escote en "V" profundo

Son blusas o playeras básicas de algodón ligero cuyo corte desciende verticalmente hacia el pecho y rompen la línea horizontal de los hombros.

Top con escote V profundo|Pinterest

Faldas de Línea "A" con estampado

Son faldas que se ajustan en la cintura alta y se abren de forma triangular hacia la basta, decoradas con patrones geométricos o florales.

Faldas para figuras de triánfulo invertido|Pinterest

Jeans acampanados

Son vaqueros ajustados en los muslos que se abren de manera progresiva a partir de las rodillas hacia el tobillo, añaden volumen justo en la base de las piernas.

Jeans acampanados para figuras de triángulo invertido|Pinterest

Blusas tipo peplum ligeras

Tops entallados bajo el busto que incorporan un volante o campana texturizada sobre el área de la pelvis. Añaden relieve físico tridimensional donde le hace falta a la silueta de triángulo invertido.

Blusas peplum para figuras de triángulo invertido|Pinterest

Vestidos cruzados

Son prendas veraniegas que se amarran al costado, formando un escote cruzado en V y abriéndose con soltura en la parte baja. Definen la cintura inmediatamente.

Vestidos cruzados para figuras de triángulo invertido|Pinterest

Shorts de mezclilla con pliegues

Son pantalones cortos holgados que se fruncen en la cintura mediante cinturones y presentan pinzas o pliegues frontales que evitan que los shorts se ciñan a los muslos.

