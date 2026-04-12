3 looks de layering en maquillaje, la nueva tendencia que domina el 2026

El layering de maquillaje es una tendencia que consiste en aplicar los productos por capas y se ha consolidado este 2026 como la técnica definitiva que permite lograr acabados que parecen "piel real", aunque con una dimensión artística.

La diferencia principal entre estos looks y los que se usaban en temporadas pasadas, es la superposición estratégica de texturas en presentaciones líquidas, de crema y de polvos, que construyen profundidad sin saturar el rostro.

Así fue la misa que encabezó José Manuel Figueroa por Joan Sebastian en Juliantla

3 looks de layering en maquillaje que son tendencia en 2026

Cloud skin o piel de nube

Este look reemplaza el brillo extremo del glass skin por un acabado más suave y difuso que imita la luz cuando es filtrada por las nubes.

La técnica de cloud skin da un look etéreo y emplea efectos del maquillaje layering|Pinterest

La técnica de layering se emplea con una base de hidratación intensa, que generalmente se obtiene con una rutina de skincare de péptidos, para después aplicar una tinta de maquillaje ligera o en gel que sella únicamente la zona T.

El toque final es aplicar rubor en capas altas, desde el pómulo hasta la sien, para fusionar las texturas de crema y polvo y conseguir una transición impecable.

Soft goth moderno

Es una evolución más sofisticada de la estética oscura, en donde el layering se enfoca en crear profundidad a través del difuminado.

El soft goth moderno busca un look ahumado sin saturar la piel|Pinterest

La técnica comienza en los ojos, superponiendo sombras en tonos más fríos y de forma traslúcida soobre un delineado con un efecto desengocado, para crear un efecto de ahumado natural sin la rigidez del negro tradicional.

En los labios se coloca un tono marrón o cereza en el centro y se difumina hacia los bordes, usando los dedos, para un acabado suave.

Cyber-pastel glam

Un look más atrevido, que aunque combina modas de hace una década, mantiene acabados futuristas e iridiscentes que se mantienen en tendencia esta temporada.

Las sombras holográficas son el principal atractivo de este look cyber-pastel glam|Pinterest

La técnica del layering se consigue al aplicar una sombra satinada en un solo tono para formar una base a la que se le añaden capas de brillos holográficos o pequeñas piedas al estilo popstar que dan relieve a la cara.

