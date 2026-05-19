Cómo maquillar las cejas asimétricas para que luzcan juveniles y naturales: paso a paso

Las cejas son el marco del rostro y por esto es que su mantenimiento es tan importante, especialmente el conocer las características de su forma. Por ejemplo, están las asimétricas, que aunque muchas personas podrían considerar como un "defecto", en realidad tienen potencial para lucir impecables en maquillajes naturales y así resaltar las facciones de manera sutil.

¿Tienes cejas asimétricas? 5 pasos que no pueden faltarte en el maquillaje