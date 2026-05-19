Cómo maquillar las cejas asimétricas para que luzcan juveniles y naturales: paso a paso
Tener las cejas asimétricas no es impedimento para que tu maquillaje se vea reluciente sin verte sobrecargada y hay sencillos secretos de belleza para lograrlo.
Las cejas son el marco del rostro y por esto es que su mantenimiento es tan importante, especialmente el conocer las características de su forma. Por ejemplo, están las asimétricas, que aunque muchas personas podrían considerar como un "defecto", en realidad tienen potencial para lucir impecables en maquillajes naturales y así resaltar las facciones de manera sutil.
¿Tienes cejas asimétricas? 5 pasos que no pueden faltarte en el maquillaje
- Peina con herramientas limpias. Con ayuda de un cepillo especial limpio, peina las cejas hacia arriba para que puedas visualizar qué espacios y áreas hay que rellenar. También puedes usar una brocha que tengas de algún rímel viejo, solo debes lavarlo perfectamente bien para que no queden residuos.
- Rellena únicamente los espacios vacíos. A pesar de que las cejas prominentes se ven bonitas, al momento de empezar a maquillarlas lo ideal es hacerlo con delicadeza para ir dominando las técnicas. Dependiendo de cómo te acomodes mejor, puedes usar un plumín, un lapiz o sombra del color más apto para tu piel y pelo. Lo siguiente es concentrarte en los espacios "vacíos" o donde la ceja termina antes.
- No abuses de las pinzas de depilar. Si bien es cierto que las cejas asimétricas son un rasgo natural, hay veces en las que también pueden ser resultado de una mala depilación. Así que lo ideal es no usar de más las pinzas y solamente retirar los vellitos que sobresalgan.
- Aplica corrector para definir las cejas asimétricas. El corrector no solo sirve para las ojeras, también es buenísimo para perfilar sutilmente las cejas. Con una brocha muy fina, aplica un poco de producto justo en el arco y difumina, lo que hará que se ilumine la zona y aporta cierta simetría a la mirada.
- Fija las cejas para que se vean mucho más estilizadas. Uno de los tips de maquillaje que muchas personas ignoran, es el poder que tienen los geles para cejas. Esto porque se trata de un producto que estiliza y define sin verse exagerado, por lo que es excelente para disimular cuando hay asimetrías.