Qué son las “piernas de fresa” y cómo lucir una piel uniforme

Un buen cuidado de la piel y un estilo de vida saludable pueden ayudarlo a retrasar el envejecimiento natural y prevenir diversos problemas de la piel, advierten desde el Instituto Mayo Clinic.

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Estas suelen ser las recomendaciones más comunes que los expertos ofrecen a las personas para proteger al órgano más grande y expuesto del cuerpo humano. Además, coinciden en la importancia de estar atentos a ciertas condiciones de la piel que pueden ser una señal para atender otros aspectos.

¿Piernas de fresa?

Dentro de los temas que involucran a piel y que no solo se circunscribe al ámbito estético se encuentra el concepto de "piernas de fresa" que es conocido internacionalmente como “strawberry legs”. Este hace referencia a una condición estética que se caracteriza por la aparición de múltiples puntos oscuros y diminutos en las extremidades inferiores de nuestro cuerpo y es una denominación que proviene de la similitud visual que guarda la piel con la superficie de una fresa y sus semillas.

De acuerdo con la Academia Americana de Dermatología, detrás de este fenómeno suelen esconderse factores cutáneos frecuentes como la queratosis pilaris, la foliculitis o los poros dilatados. Sin embargo, los expertos aclaran que no se trata de una enfermedad grave ni representa una señal de alarma para la salud general.

#pieldefresa #queratosispilaris #foliculitis #rasuradora ♬ original sound - CLUB PIEL @clubpiel ¿Piel de fresa, queratosis o foliculitis? 😭 A veces parecen lo mismo, pero no lo son. 💥 La queratosis pilaris son esos granitos ásperos que muchas veces salen en brazos o piernas. Vienen por acumulación de queratina y pueden ser genéticos. No los causa el rasurado, pero se notan más si no seguís una buena rutina. 🍓La piel de fresa son los puntitos oscuros que aparecen sobre todo después del rasurado. Usar una rasuradora vieja, rasurarte en seco o no exfoliar antes de rasurarte pueden hacer que los poros queden abiertos con residuos dentro. 🔥 Y la foliculitis es la inflamación de los folículos, tipo vello encarnado. Puede salir por fricción con la ropa, sudor atrapado después del gym o un mal rasurado. Lo curioso es que todas pueden aparecer en zonas donde no te rasurás, como brazos o nalgas. 🍑 La clave está en tres pasos básicos: mantener los poros limpios, exfoliar suave y humectar. Si te rasurás, el Kit de CUERPO te ayudará a preparar y proteger tu piel antes y durante el rasurado. 🪒 O si querés mejorar la apariencia de la piel de fresa y prevenir la foliculitis en cualquier zona, el Kit PIEL DE FRESA & FOLICULITIS trae todo lo que necesitás para exfoliar gentilmente y dejar tu piel suave, lisa y humectada. 😌 #clubpiel

Al respecto, advierten que la manifestación de estos pequeños puntos suele acentuarse notablemente después de procesos como la depilación o el afeitado, debido al trauma mecánico repetido.

¿Cómo eliminar los puntos negros?

Más allá de señalar de qué se trata las "piernas de fresa", es importante conocer que esta condición se puede revertir y atenuar. La clave principal está en transformar los hábitos de higiene corporal y los métodos de depilación.

Desde el Instituto Mayo Clinic aconsejan establecer una rutina constante de hidratación y exfoliación sutil con el fin de eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Además, se pueden incorporar exfoliantes químicos con ácidos salicílico o glicólico, sumado a una exfoliación física muy suave.

Finalmente, expertos de la Clínica de Cleveland recomiendan sustituir los métodos de eliminación de vello y espaciar los afeitados. Y ante la aparición de los puntos negros, la consulta con un dermatólogo siempre será la mejor opción y guía para proceder adecuadamente.