5 manualidades con hojas secas ideales para hacer con los niños en otoño

El otoño es una de las estaciones del año más importantes de todas y es que es la antesala a la llegada del invierno y porque veremos algunos cambios en relación al jardín y al mundo de las plantas, una de ellas es que se caigan las hojas de los árboles. Muchas personas tienden a acumularlas para luego tirarlas todas juntas, pero lo que no sabemos, es que gracias a la técnica DIY, podremos darle 5 nuevos usos para que puedas hacer con tus hijos estas manualidades.

Las hojas secas son muy comunes durante el otoño, y es que se producirá un cambio en la naturaleza, con la caída de las hojas y que marcará que entrarán en una fase de crecimiento para volver a florecer durante la primavera. Es por eso que, es muy común ver las calles y el jardín repleto de hojas, y para muchos puede significar una molestia.

Por qué debes reutilizar las hojas secas

Sin embargo, no debes deshacerte de las hojas secas durante el otoño, teniendo en cuenta que se pueden reutilizar mucho para la decoración del hogar y de esta manera, estaremos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. En esta ocasión, gracias a la técnica DIY, podrás tener manualidades que les encantará a los niños y disfrutar de una actividad al aire libre, y te dejaremos cinco manualidades fáciles de hacer.

5 manualidades para hacer con hojas secas

Pintar con hojas: es una manualidad muy fácil y divertida; y lo único que necesitas son pinturas de colores, hojas y mucha imaginación y crear composiciones de hojas de colores