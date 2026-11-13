No tires los rollos de papel higiénico vacíos: crea estos copos de nieve para decorar en Navidad

Estamos a muy poco de la llegada de una de las fechas más esperadas por muchas personas como es la llegada de la Navidad, y esto significa que comenzaremos a ver muchos adornos en venta en los comercios para decorar la casa. Pero, si no quieres gastar tanto dinero, lo mejor es recurrir a la técnica DIY o de reciclaje y que consiste utilizar aquellos elementos que creíamos en desuso y que en este caso, para poder hacer unos copos de nieve, podrás reciclar tubos de papel higiénico que ya no uses.
Ante la llegada de Navidad, son muchas las personas que saldrán corriendo a comprar nuevos adornos para poder decorar en las fiestas decembrinas y es que la tradición asegura que debemos agregar algo nuevo al árbol de Navidad cada año. Pero, esto quizás implica un gasto importante de dinero, por lo que se recomienda acudir a las manualidades con elementos que tenemos en casa.
Si hay algo que todos tenemos en casa y que muchas veces tiramos, son los tubos de papel higiénico, y es que una vez que se termina el papel, procedamos a deshacernos de él; y estamos cometiendo un grave error, ya que la técnica DIY asegura que podremos darle un nuevo uso, y que en este caso, consiste en una manualidad para convertir estos objetos en copos de nieve para decorar la casa.
Materiales para los copos de nieve reciclados
- Tubos de papel higiénico
- Tijeras
- Lápiz
- Pegamento blanco
- Glitter
- Regla
- Pincel
Cómo hacer los copos de nieve
- Cortar el tubo del papel higiénico de manera vertical para que puedas extenderlo y obtener así una lámina plana sobre la que puedas trabajar
- Marcar el diseño del copo de nieve que deseas para la decoración y obtener tres piezas iguales
- Recortar la silueta para obtener piezas individuales, procurando que los bordes queden parejos
- Tomar uno de los copos y aplicar una capa ligera de pegamento por ambos lados
- Espolvorear glitter para cubrir la superficie y repetir este proceso con las otras dos piezas
- Aplicar pegamento para que el glitter quede bien adherido, y una vez esto, aplicar nuevamente en el centro, desde la punta superior hasta la inferior