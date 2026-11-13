No tires los rollos de papel higiénico vacíos: crea estos copos de nieve para decorar en Navidad

Estamos a muy poco de la llegada de una de las fechas más esperadas por muchas personas como es la llegada de la Navidad, y esto significa que comenzaremos a ver muchos adornos en venta en los comercios para decorar la casa. Pero, si no quieres gastar tanto dinero, lo mejor es recurrir a la técnica DIY o de reciclaje y que consiste utilizar aquellos elementos que creíamos en desuso y que en este caso, para poder hacer unos copos de nieve, podrás reciclar tubos de papel higiénico que ya no uses.

Ante la llegada de Navidad, son muchas las personas que saldrán corriendo a comprar nuevos adornos para poder decorar en las fiestas decembrinas y es que la tradición asegura que debemos agregar algo nuevo al árbol de Navidad cada año. Pero, esto quizás implica un gasto importante de dinero, por lo que se recomienda acudir a las manualidades con elementos que tenemos en casa.

Si hay algo que todos tenemos en casa y que muchas veces tiramos, son los tubos de papel higiénico, y es que una vez que se termina el papel, procedamos a deshacernos de él; y estamos cometiendo un grave error, ya que la técnica DIY asegura que podremos darle un nuevo uso, y que en este caso, consiste en una manualidad para convertir estos objetos en copos de nieve para decorar la casa.

Materiales para los copos de nieve reciclados

Tubos de papel higiénico

Tijeras

Lápiz

Pegamento blanco

Glitter

Regla

Pincel

Cómo hacer los copos de nieve