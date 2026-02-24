Elegir una mascota cuando se vive en un apartamento puede ser un desafío, especialmente si se buscan perros que se adapten bien a espacios reducidos y a un estilo de vida más urbano. No todas las razas tienen las mismas necesidades de ejercicio, nivel de energía o tolerancia a la soledad.

De esta manera tomar una decisión informada es clave para garantizar el bienestar del animal. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal coinciden en que existen ciertas razas que son ideales para este tipo de viviendas. Organizaciones como la American Kennel Club (AKC) y la Federación Cinológica Internacional (FCI) destacan que los perros pequeños y de carácter tranquilo suelen adaptarse mejor a apartamentos (siempre que reciban los cuidados adecuados).

¿Cuáles son las 3 mejores razas de perros para vivir en apartamento?

Bulldog Francés

Esta raza de perro es una de las favoritas para la vida en apartamento debido a su carácter tranquilo y su bajo nivel de actividad. Según el American Kennel Club, no requiere largas jornadas de ejercicio y suele adaptarse bien a espacios pequeños. Además, es poco ladrador y muy sociable.



Caniche Toy (Poodle Toy)

Inteligente, adaptable y fácil de entrenar, el caniche toy es ideal para quienes buscan un perro pequeño pero activo. Veterinarios destacan que su tamaño compacto y su capacidad de aprendizaje lo convierten en una excelente opción para apartamentos. También es una raza que pierde poco pelo, lo que facilita su mantenimiento en interiores.



Shih Tzu

Criado originalmente como perro de compañía, el Shih Tzu se caracteriza por su temperamento dócil y su gusto por la vida hogareña. Según la Federación Cinológica Internacional, es una raza que disfruta de espacios interiores y no necesita ejercicio intenso, lo que lo hace perfecto para apartamentos.

¿Qué características debe tener un perro para vivir en apartamento?

De acuerdo con veterinarios clínicos y etólogos, como la especialista en comportamiento canino Karen Overall, los perros aptos para apartamentos suelen compartir ciertos rasgos: tamaño pequeño o mediano, niveles de energía moderados y una personalidad adaptable.

Pero también es importante que toleren bien la rutina y no presenten ansiedad excesiva al quedarse solos. Otro aspecto clave es el nivel de ladrido. En espacios compartidos, un can que ladra constantemente puede generar conflictos con vecinos.

Por eso, los expertos recomiendan optar por razas conocidas por ser más silenciosas o fáciles de entrenar. Sin embargo, aunque vivan en espacios pequeños, todos los canes necesitan paseos diarios y estimulación mental para mantenerse saludables.