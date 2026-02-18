Pasear perros imaginarios, esta es la nueva tendencia que llega con más fuerza que los therians (VIDEO)

Los therians están siendo un foco de atención mediática. Sin embargo, recientemente se viralizó que en Alemania muchos jóvenes están comenzando a realizar la nueva tendencia de pasear perros imaginarios. Esto ha generado una serie de opiniones divididas y aquí te contamos todo.

¿En qué consiste la nueva tendencia de pasear perros imaginarios?

En Berlín, Alemania, está surgiendo una nueva tendencia que consiste en pasear, entrenar y dar órdenes a perros que no existen. Esta actividad le está dando la vuelta al mundo y ha ganado viralidad en redes sociales. Esto es llamado “Hobby Dogging”, en esta práctica las personas utilizan correas y arneses para simular que pasean perros que van delante de ellos. Incluso otras cosas que suelen hacer las personas es aparentar una especie de juegos o entrenamientos.

Esta nueva actividad ha generado opiniones divididas en redes sociales ya que algunas personas consideran que esta actividad es una manera de recreación, caminar y asumir una responsabilidad que aunque no exista, es una buena práctica para cuando se desee o esté listo tener una mascota. Sin embargo, hay quienes piensan que dicha tendencia es consecuencia de un problema de salud mental grave, mismo que debe ser atendido por psicólogos o psiquiatras.

Por otro lado, esta tendencia viral es favorable y adoptada por aquellas personas que no quieren tener un perro o bien no desean asumir un gasto grande por tener una mascota, ya que ser dueño de una implica una serie de responsabilidades y cuidados así como llevarlos al veterinario, por otro lado tampoco tienen que enfrentarse a problemas de peleas de su mascota con otras o incluso lidiar con el miedo de perderla. Este fenómeno está creciendo con fuerza ya que incluso hay entrenadores para perros invisibles.

@elviralazooo “Hobby dogging”: la extraña moda viral en Alemania de pasear perros que no existen ♬ original sound - El Viralazo

¿“Hobby Dogging” será un fenómeno más grande que el de los therians?

Hasta el momento no se sabe, ya que apenas está comenzando. Sin embargo, lo que sí es seguro es que el fenómeno de los therians le está dando la vuelta al mundo, ya que es una tendencia que consiste en que las personas se identifican como animales y adoptan comportamientos de los mismos.

Esta tendencia ha generado burlas, memes e incluso desprecio pues muchas personas aseguran que esto es un problema grave de salud mental. Sin embargo, los casos de therians cada vez se viralizan más. A pesar de que surgió en los dos mil, esta tendencia está volviendo a tomar fuerza en redes sociales volviéndose un caso polémico.