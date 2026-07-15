3 puntos estratégicos donde aplicar iluminador líquido para lograr un efecto de pómulos levantados al instante

El iluminador líquido se ha convertido en la herramienta de contouring óptico más potente del maquillaje moderno gracias a su capacidad para esculpir las facciones mediante el juego de luces y sombras.

El principio de la colorimetría y el visagismo es muy claro: todo lo que se ilumina avanza, resalta y simula mayor volumen, mientras que lo que se oscurece se profundiza y retrocede.

Al aplicar este producto cosmético en puntos anatómicos muy específicos del rostro, se genera una ilusión tridimensional de firmeza y elevación inmediata.

La clave para lograr este efecto de lifting visual no es saturar la piel de brillo, sino realizar trazos geométricos ascendentes que desvíen la atención hacia las zonas más altas de la estructura ósea, rejuveneciendo la expresión de forma natural.

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Los 3 puntos estratégicos donde aplicar iluminador líquido

Antes de marcar los puntos de luz, es fundamental dominar la mecánica de difuminado para que el efecto luzca limpio, intencional y sofisticado.

Dirección siempre ascendente

Cada vez que difumines el iluminador líquido, realiza movimientos con los dedos o la esponja hacia arriba y hacia la línea del cabello, jamás hacia abajo ni en círculos amplios.

Aplicar correctamente el iluminador tiene la capacidad de elevar los pómulos|Pinterest

Fusión con la base de maquillaje

Aplica iluminador líquido con la piel aún húmeda. Esto permite que ambos productos se amalgamen a nivel molecular, así evitas que el brillo parezca una franja artificial flotando en la mejilla.

Control de cantidad

Utiliza la técnica del "punto de alfiler". Coloca una microgota en el dorso de tu mano, calienta el pigmento con la yema del dedo anular y trasládalo al rostro con toques suaves. Menos es más cuando se busca un acabado elegante.

El iluminador puede levantar los pómulos y también afinar el rostro|Pinterest

Los 3 puntos estratégicos para un efecto de pómulos levantados consisten en el vértice superior del hueso, o el punto alto del pómulo; además de la esquina externa del ojo en forma de "C" o el arco de la ceja a la sien; así como el punto de anclaje de la sien o la línea de inserción del cabello.

