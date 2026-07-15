Esto pasa en tu cuerpo si haces una comida al día para perder grasa

La nueva tendencia en el mundo de las dietas y la pérdida de peso es realizar una sola comida al día. La técnica se llama OMAD (One Meal A Day) y provoca un cambio metabólico drástico en el organismo.

Al restringir la ingesta de alimentos a una ventana de apenas una hora, obligas al cuerpo a permanecer en un estado de ayuno prolongado durante las 23 horas restantes.

En las primeras etapas, este déficit calórico agresivo fuerza la pérdida de peso rápida, ya que se vacían las reservas de glucógeno y se eliminan los líquidos retenidos. Pero no ese puede someter al organismo a este estrés biológico diario sin consecuencias.

Esto le pasa a tu cuerpo si haces una comida al día para perder grasa

Cuando pasas la mayor parte del día sin consumir calorías, tu organismo experimenta una transición fisiológica dividida en tres fases metabólicas críticas, que son:

Flexibilidad metabólica y cetosis leve

Al agotarse la glucosa circulante en la sangre, el hígado comienza a descomponer ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos. El cuerpo cambia su fuente de combistible principal cuando deja de quemar carbohidratos y empieza a utilizar la grasa almacenada como energía.

Esto es lo que pasa en tu cuerpo con la dieta OMED de comer una vez al día|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Se dispara la hormona del crecimiento

Como mecanismo de protección para evitar la destruccuón masiva de los tejidos, el sistema endocrino eleva drásticamente la producción de la hormona del crecimiento.

Esto ayuda a mitigar parcialmente la pérdida de músculo esquelético, siempre y cuando se entrene la fuerza de forma adecuada.

Consumir una sola comida al día tiene efectos positivos y negativos en el cuerpo|Pexels: Thirdman

Activación de la autofagia celular

Alrededor de las 18 horas de ayuno, las células inician un proceso de limpieza general o autofagia. Al no estar ocupadas en el proceso de digestión, eliminan proteínas dañadas, reciclan componentes defectuosos y reducen los marcadores de inflamación crónica de bajo grado.

A pesar de que existen beneficios celulares con el protocolo OMAD también se considera que ocurre una ralentización del metabolismo por adaptación, así como elevación crónica de cortisol y ansiedad por la comida, además de un déficit de micronutrientes y digestiones colosales pesadas.

