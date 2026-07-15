Peinados recogidos con pinzas grandes que son tendencia este verano

Esta temporada de verano de 2026, los peinados recogidos con pinzas grandes se han convertido en tendencia debido a que son súper prácticos y a que pueden combinarse con cualquier look y estilo, desde algo muy casual hasta un peinado más prolijo a lo clean girl.

Por si fuera poco, las pinzas grandes también permiten aprovechar la textura natural de tu melena y al mismo tiempo protegerla de las planchas de cabello y otros métodos de peinado que son más agresivos con la salud capilar, la cual ya se encuentra comprometida durante esta temporada por el aumento en la temperatura.

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¿Cómo peinar tu melena con pinzas grandes este verano 2026?

Giro francés moderno

Junta todo tu cabello a la altura de la nuca, como si hicieras una cola de caballo. Después, comienza a torcer la coleta sobre sí misma y de forma ascendente y pegándola contra la parte posterior de tu cabeza.

Cuando ya tengas formado un rollo vertical estilizado, sujeta toda la estructura colocando una pinza grande en la parte de en medio de la coleta. Permite que las puntas sobresalgan en la parte superior para añadir textura.

Los peinados recogidos con pinzas son la tendencia este verano 2026|Pinterest

Medio recogido relajado

Traza una línea diagonal desde la parte superior de tus orejas hacia la coronilla, usando tus pulgares y separando la mitad superior de tu melena.

Lleva esa sección hacia atrás y dale un par de giros suaves para crear una base firme. Abre tu pinza grande y colócala directamente sobre el giro, asegurando el cabello contra la cabeza. Deja que el resto de la melena caiga libremente con sus ondas naturales potenciadas por la humedad.

Un recogido con pinzas es el peinado que se adapta a cualquier textura de cabello|Pinterest

El chongo escondido doble

Recoge tu cabello en una coleta a una altura media-alta utilizando tus manos, evita usar cepillo para así conservar la textura de tu cabello y dar un aire fresco al peinado.

Dobla la melena por la mitad hacia abajo, creando un bucle o semicírculo de cabello. Toma las puntas restantes, envuélvelas alrededor de la base del doblez y asegura todo con una pinza grande.

