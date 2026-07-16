3 objetos que acumulan más bacterias en el baño y debes reemplazar con urgencia

El cuarto de baño es el entorno perfecto para la proliferación y supervivencia de muchas bacterias debido a la combinación de constante humedad, calor y materia orgánica.

La mayoría de las personas presta más atención a la desinfección del inodoro, sin embargo, existen otros objetos de uso diario con una carga bacteriana mayor.

Esto se debe principalmente al fenómeno de "pluma de inodoro", que consiste en la dispersión de microgotas con partículas fecales en el aire cada vez que se jala la palanca sin bajar la tapa.

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Los 3 objetos que acumulan más bacterias en el baño

Cepillo de dientes y su vaso contenedor

Diversas investigaciones demuestran que este objeto alberga millones de microorganismos deribados de bacterias fecales y bacterias bucales que se multiplican en las cerdas húmedas.

Mientras que el vaso o portacepullos suele acumular un líquido espeso en el fondo, que contiene moho y también microorganismos del género staphylococcus.

Estos objetos acumulan más bacterias en el baño|JIBAROFOTO

La esponja de baño, especialmenta a de red

Las esponjas vegetales y las de red de nailon son los objetos más contaminados del baño. Al frotar el cuerpo atrapan células muertas de la piel, vellos y residuos de jabón dentro de sus intrincados pliegues.

Al permanecer colgadas en un ambiente húmedo y tibi, se convierten en una incubadora perfecta para bacterias y hongos que son los principales causantes de infecciones cutáneas y foliculitis.

Ásí evitas las bacterias acumuladas en tu baño|Pexels: Pixabay

La cortina de la ducha o el revestimiento plástico interior

La parte inferior de la cortina de baño, al estar en contacto constante con el agua y los residuos de champú, desarrolla rápidamente una capa rosada o negra. Esta coloración es provocada por la bacteria Serratia marcescens y por hongos negros microscópicos.

Al mover la cortina para bañarte, miles de esporas de moho se liberan en el aire, lo que puede detonar o agravar alergias en la piel y hasta problemas respiratorios.

El efecto pluma del inodoro es una de las principales fuentes de contaminación, por lo que la palanca debe jalarse con la tapa puesta para evitar que las gotas salpiquen otras partes del baño.

