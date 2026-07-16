¿Por qué deberías aplicar la doble limpieza capilar y cómo el exceso de sebo debilita la raíz capilar?

La doble limpieza capilar se ha consolidado como el método definitivo en la tricología y el cuidado del cabello para revertir la caída, combatir la opacidad y acelerar el crecimiento.

Al igual que en la rutina de skincare facial, el cuero cabelludo es una extensión de la piel del rostro y requiere de un proceso de limpieza por etapas.

En la primera lavada disolvemos y levantamos las impurezas oleosas insolubles en agua, mientras que en la segunda penetramos directamente en el folículo piloso, limpiando las células muertas y el sudor remanente.

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Por esto deberías aplicar la doble limpieza capilar

La principal razón de la doble limpieza capilar es eliminar el exceso de sebo, ya que este debilita por completo la raíz.

La acumulación crónica de grasa en el cuero cabelludo desencadena un proceso biológico destructivo que afecta la salud de la fibra desde su nacimiento.

Por esto debes lavar tu cabello dos veces para eliminar el exceso de sebo|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

El sebo denso se oxida y se solidifica en la entrada del poro, creando un tapón ceroso. Esta obstrucción mecánica restringe la oxigenación y disminuye el flujo sanguíneo hacia el bulbo piloso, lo que provoca que el cabello nazca cada vez más delgado, débil y corto hasta que el folículo muere.

Otro motivo es la proliferación de microorganismos, especialmente del hongo Malassezia, que puede multiplicarse descontroladamente si hay mucha grasa en el cuero cabelludo, causando dermatitis seborreica y descamación.

La inflamación de la raíz y la caída del cabello también son consecuencias de no aplicar la doble limpieza capilar. Ya que es una respuesta inmunitaria del cuerpo ante la irritación y la sobrepoblación bacteriana que provoca una inflamación perifolicular.

Los beneficios de aplicar la doble limpieza del cuero cabelludo|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Esta tensión constante debilita el anclaje de la raíz en la dermis, acelerando la transición del cabello hacia la fase de caída antes de tiempo.

El proceso es relativamente sencillo, primero se hace la lavada enfocada en la remoción superficial y después la que busca la purificación folicular profunda. Finalmente, se colocan productos de sellado de puntas y humectantes para mantener el cabello hidratado.

