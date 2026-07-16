¿Por qué se cae más el pelo durante los meses de calor y cómo evitarlo?

¿Has notado que tu cepillo de pelo acumula más hebras de lo normal durante los meses de julio y agosto? Pues esto es algo que sufren varias personas.

La caída del cabello en verano es un fenómeno real y científicamente comprobado que suele alarmar a miles de personas cuando suben las temperaturas.

Aunque ver más pelo en la ducha genera preocupación, la mayoría de las veces no se trata de una alopecia definitica, sino de un proceso de renovación capilar adaptativo y transitorio.

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Por esto se cae más el pelo durante los meses de calor

Estudios publicados en bases médicas explican que el crecimiento del cabello humano tiene ciclos estacionales. Durante los meses de más calor y mayor exposición a la luz solar, un porcentaje más alto de folículos pilosos entra prematuramente en la fase telógena o fase de reposo.

Así puedes detener la caída de cabello durante el verano 2026|Pexels: Yaroslav Shuraev

La principal causa biológica es la radiación solar y el cambio en los niveles de melatonina, que actúan como un disparador evolutivo. El cuerpo responde acelerando el ciclo para renovar las hebras desgastadas. Además, intervienen estos factores ambientales:

Estrés térmico: Las altas temperaturas constantes debilitan los enlaces de queratina de la fibra capilar. Sudoración excesiva: El sudor y el exceso de sebo acumulado obstruyen los poros del cuero cabelludo, irritando la raíz. Factores químicos: El cloro de las piscinas y la sal del mar deshidratan el tallo, provocando que el pelo se rompa con extrema facilidad.



¿Cómo evitar la caída del abello durante los meses de calor?

A pesar de que no pueden detener los ciclos biológicos naturales de tu cuerpo, si puedes minimizar el impacto ambiental para que la caída no sea drástica. Sigue estos pasos recomendados por especialistas tricológicos:

Durante el verano, el pelo tiende a caerse mucho más por diferentes razones|Dimenshtein Olga

Higiene profunda y agua templada

No le tengas miedo a lavar el cabello seguido. Durante el verano debes eliminar los residuos de sufor, cloro y sal.

Protección solar capilar

Utiliza sombreros, gorras o sprays con filtros UV antes de salir a la calle o ir a la playa.

Evita peinados tirantes y calor

Opta por peinados sueltos y reduce al mínimo el uso de planchas o secadores, dejando que el pelo se seque al aire libre.

