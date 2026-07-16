4 ideas para decorar cupcakes con temática del Mundial 2026 para disfrutar la Ceremonia de Clausura

Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En definitiva, este será uno de los momentos más especiales del año y, como tal, es muy probable que lo quieras disfrutar junto a tu familia o amigos. Si te quieres lucir con tus invitados, te sugerimos preparar unos deliciosos cupcakes y decorarlos con temática futbolera para que sea una reunión inolvidable. Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en repostería, solo busca los ingredientes y usa toda tu creatividad para preparar postres que transmitan la pasión por el futbol.

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4 ideas para lucirte en la reunión con tus cupcakes de futbol para la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aquí te dejamos 4 ideas espectaculares para que te luzcas en tu reunión:

1. Cupcakes con balones de futbol

Este es un clásico que nunca falla, la vieja confiable, los balones de futbol. Puedes usar fondant o betún y verás que quedan increíbles. No te olvides de agregar detalles como el pasto para que tu creación brille aún más y se vea más apetitosa.

|Pinterest Punchbowl

2. Cupcakes con diseños inspirados en la cancha

Si no te quieres complicar tanto, puedes crear sobre tus cupcakes una mini cancha de futbol utilizando betún verde para simular el césped. Con un poco de glaseado puedes agregar líneas blancas y, si gustas, puedes colocar una pequeña portería hecha con chocolate blanco o galletas.

|Pinterest Rengin Kuvvetli Konsept Pasta

3. Cupcakes con banderas de los equipos finalistas

Si quieres que tus cupcakes se vean más personalizados y llamativos. La mejor opción es decorar los cupcakes con pequeñas banderas comestibles de Inglaterra y Argentina o decorarlos con los colores de cada uno de los equipos. Es una forma divertida de apoyar a tu selección favorita mientras disfrutas del evento.

|Pinterest tartafantasia/Johanna Bruno

4. Trofeo y confeti comestible para celebrar al campeón

El último partido, así como la Ceremonia de clausura, son toda una fiesta. Es el momento en el que finalmente se les entrega el trofeo a los campeones del mundo. Es por eso que otra gran opción es decorar tus cupcakes con trofeos y confeti comestible.