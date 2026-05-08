La nueva función de WhatsApp que te permitirá ver y crear actualizaciones sin abrir la app

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por lo que constantemente lleva a cabo actualizaciones para poder mantener a sus usuarios contentos. En esta oportunidad ha anunciado un widget para actualizaciones de estado que permitirá ver y crear estados directamente desde la pantalla de inicio.

¡Polca, Michael Jackson y más! Así se vivió el Festivalito del Día de las Madres en VLA

La función estará destinada a iOS y próximamente funcionará para Android. La misma permite hacer una interacción más rápida, accesible y personalizada. Así podrás aprovechar la inmediatez y facilidad de acceso.

¿Cómo funciona el widget de WhatsApp?

El nuevo widget utiliza la integración profunda con el sistema operativo para dar dos posibilidades, uno compacto que muestra la actualización de estado de un solo contacto y una más grande que puede mostrar hasta tres estados recientes.

El widget da prioridad a los contactos con los que más interactúas, haciendo que la experiencia resulte más relevante y personalizada. Cuando tengas esto añadido a la pantalla de inicio vas a poder ver quien realiza publicaciones de estado sin abrir WhatsApp.

De esta manera podrás tener la posibilidad para crear actualizaciones de estado directamente desde el widget. Cuando pulses el acceso directo WhatsApp abrirá automáticamente la interfaz para que así puedas publicar un nuevo estado, lo que significa que se eliminar pasos y se agilizará el proceso para los que buscan poder compartir estados de manera frecuente.

La nueva función los que hace es ahorrar tiempo y convertir la interacción en algo inmediato, lo que es muy útil para quienes buscan mantener a su red informada de manera constante.

Un dato importante a tener en cuenta es que esta función no te va a mostrar las actualizaciones en orden cronológico, sino que utiliza el mismo algoritmo de priorización ya implementado en la app.

Cabe destacar que el sistema selecciona a los contactos más relevantes de acuerdo con la frecuencia de chats, interacciones recientes y conversaciones fijadas.