La pérdida de cabello en la coronilla es un desafío común que altera la simetría y densidad de la cabeza, pero puede solucionarse con peinados, cortes y estructuras que modifiquen la dirección natural del pelo.

De acuero con los expertos, el objetivo está en concentrar el volumen visual en la parte superior de la cabeza y generar capas que cubran la zona expuesta de forma natural.

Basándonos en las técnicas de estilismo correctivo e ingeniería capilar, te presentamos los 3 peinados más efectivos para disimular la escasez en esta zona.

Los 3 peinados que disimulan la pérdida de cabello en la coronilla

Raya lateral profunda con flequillo texturizado

La técnica consiste en olvidar la raya de enmedio y mejor trazar una línea divisoria muy pegada a una de las sienes y peinar la sección más grande de cabello de forma transversal, cruzando toda la parte superior de la cabeza.

Peinado raya lateral profunda para mujer|Pinterest

Esto puede funcionar porque al forzar al cabello a ir en una dirección contraria a su caída habitual, se levanta la raíz de inmediato y se crea un bloque de densidad que viaja hacia atrás, cubriendo la coronilla con los mechones más largos del frente.

Chongo alto y relajado o messy top knot

Es la técnica que consiste en recoger todo el cabello en el punto más alto de la cabeza, justo encima o sobre la misma coronilla. Puedes sujetar con una liga suave y aflojar los mechones superiores tirando ligeramente hacia arriba antes de fijar.

Peinado de chongo alto relajado para mujer|Pinterest

Al situar el nudo o chongo exactamente sobre la zona donde falta cabello, la base del peinado oculta por completo el espacio expuesto.

Cortar en capas cortas con peinado hacia atrás

La técnica consiste en cabello corto, como un pixie o un pompadour, y se consigue con los laterales muy rebajados y capas cortas y texturizadas en la parte superior.

Corte pixie relajado para mujer|Pinterest

Así, el cabello de la coronilla se corta en longitudes decrecientes y se peina hacia atrás con ayuda de un producto ligero. Esto funciona porque las capas cortas se sostienen entre sí.

