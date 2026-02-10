7 cortes de cabello para verte más aesthetic si tienes el cabello rizado

Anteriormente, ya hemos hablado sobre los cortes de cabello en melenas con muchos rizos; debido al tipo de pelo que tienen, cuentan con la principal ventaja de obtener un volumen natural, situación que en muchas ocasiones no es posible obtener cuando somos lacias.

Para que puedas obtener un look más aesthetic, te detallaremos algunos peinados que puedes seleccionar al tener el cabello rizado, alternativas que seguramente te van a encantar y ayudarán a lucir espectacular.

¿Qué cortes de pelo hacerme con el cabello rizado?

Para obtener mejores respuestas al respecto, hemos consultado con el Modo IA de Google, quien en cuestión de poco tiempo nos reveló algunos cortes de cabello que podemos optar para vernos con un look más aesthetic con una melena rizada. Así que considera hacerte las siguientes opciones:

Wolf Cut : Fusiona el mullet con el shag, un estilo que se ha popularizado por ser un look rebelde y despeinado, manteniendo un aspecto ordenado.

: Fusiona el mullet con el shag, un estilo que se ha popularizado por ser un look rebelde y despeinado, manteniendo un aspecto ordenado. Corte mariposa : Aunque muchas personas lacias se lo hacen, es ideal para personas con el cabello rizado u ondulado.

: Aunque muchas personas lacias se lo hacen, es ideal para personas con el u ondulado. Shag : Otra alternativa de los setentas que fácilmente se adapta a los rizos; puedes hacerlo retro, añadiéndole un flequillo.

: Otra alternativa de los setentas que fácilmente se adapta a los rizos; puedes hacerlo retro, añadiéndole un flequillo. Bixie : Se destaca por parecerse al pixie; cuenta con capas para darle mayor suavidad y movimiento.

: Se destaca por parecerse al pixie; cuenta con capas para darle mayor suavidad y movimiento. Bob : Una melena que suele llegar a la barbilla o a la clavícula, que emplea capas invisibles.

: Una melena que suele llegar a la barbilla o a la clavícula, que emplea capas invisibles. Mixie : Se destaca por mezclar el mullet y el pixie, un estilo corto que es juvenil e innovador por tener mechones largos atrás y un look corto por enfrente.

: Se destaca por mezclar el mullet y el pixie, un estilo corto que es juvenil e innovador por tener mechones largos atrás y un look corto por enfrente. French Bob Rizado: Corte por arriba de la barbilla, que se inspira en los looks de los años veintes.

¿Cómo hidratar y definir los rizos?

Para poder lucir los cortes de cabello para lograr un look aesthetic que mencionamos anteriormente, es fundamental que hagamos un correcto cuidado de la melena para que siempre luzca arreglada y en buen estado. Por eso considera hacer lo siguiente: