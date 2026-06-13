Así se solucionó el conflicto que casi acaba con la amistad de Jazmín y Camila en MasterChef 24/7

La convivencia al límite y el aislamiento dentro del universo de MasterChef 24/7 suelen amplificar los malentendidos más pequeños, transformándolos en verdaderas tormentas. Eso fue lo que ocurrió en los últimos días entre Jazmín y Camila, una de las duplas más queridas, quienes estuvieron a punto de fracturar su complicidad debido a una reacción inesperada.

El origen del desencuentro se dio tras el cierre del pasado reto por equipos. Camila, quien portó con orgullo el gafete de capitana del Equipo Amarillo , lideró una estrategia impecable que les otorgó la victoria absoluta. Al ganar, los jueces le concedieron un beneficio: subir directo al balcón y elegir a dos personas más para salvarlas de la eliminación. Sin dudarlo, Camila usó su poder para cobijar a Ramahá y a su gran aliada, Jazmín.

Camila y Jazmín en MasterChef 24/7

Un malentendido entre Camila y Jazmín que dolió en el balcón de MasterChef 24/7

Sin embargo, lo que debió ser un momento de pura celebración se tornó gris. Al escuchar su nombre, la reacción de Jazmín fue sorprendente e incluso dijo una grosería, un gesto que caló hondo en Camila y le generó un malestar. Lejos de dejar que el resentimiento se cocinara a fuego lento, Camila decidió confrontar la situación de frente una vez que regresaron a las instalaciones del Mundo MasterChef.

En una charla honesta, Jazmín se mostró vulnerable y desarmada. Le explicó a su amiga que jamás existió una mala intención de su parte y, con el corazón en la mano, le ofreció una disculpa sincera por haber herido sus sentimientos en un momento tan importante. Más tarde, frente a los confesionarios, Jazmín abrió su alma para explicar el trasfondo de su actitud, revelando un pasaje sumamente humano:

“A veces siento que no merezco las cosas buenas que me pasan. Mi cerebro suele sabotearme en los momentos de éxito, y sé que parte de mi humor o mis bloqueos vienen de esa carencia”.

Gracias a esa madurez, el conflicto quedó en el olvido y la amistad sigue intacta. Camila aplaudió la actitud de su compañera, destacando que Jazmín es sumamente receptiva y comunicativa. "Hablar con ella fue la mejor decisión, la adoro mucho y es una gran persona", concluyó.

