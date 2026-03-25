El peinado que favorece a las caras redondas
Descubre el paso a paso del peinado que favorece a las caras redondas, ya que permite afinar el rostro y destacar los rasgos que queremos, además de alargarlo
Elegir el peinado y el corte de cabello adecuado según tu tipo de rostro es fundamental, ya que puedes elegir técnicas que armonicen tus facciones naturales y evitar errores que no den equilibrio a tu rostro. Por ejemplo algo que favorece a las caras redondas puede no lucir bien en los rostros triangulares.
Hoy te presentamos cuál es el estilo definitivo que te hará lucir bien y te ayudará a alargar visualmente tu rostro, además de añadir ángulos que equilibrarán la falta de definición de las mejillas y mandíbulas.
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Este peinado favorece a las caras redondas
Existen diferentes estilos que favorecen a las caras redondas. Los peinados que les quedan bien a este tipo de rostros son principalmente:
- Raya lateral profunda, ya que crea un ángulo que rompe con la simetría del rostro y lo hace ver menos redondo.
- Semirecogidos con volumen, son ideales para dar altra a la coronilla, pueden ser moños altos o un ligero cardado, que añadirán longitud al rostro.
- Coleta alta, que se obtiene tirando todo el cabello hacia arriba, generando un efecto de levantamiento y de estilización prácticamente inmediato.
- Ondas suaves, especialmente si comienzan desde las mejillas hacia abajo, evitando los rizos muy marcados que empiezan desde la raíz, ya que tienden a ensanchar el rostro.
Por otra parte, los cortes favoritos para las caras redondas deben ser algunos de los siguientes:
- Long bob, ideal porque sobrepasa la mandíbula y rompe con la línea circular del rostro para hacerlo más estilizado.
- Capas largas, que añaden movimiento y dimensión a la cara, aunque deben comenzar a partir de la barbilla para que no ensanchen el rostro.
- Cortes asimétricos, son ideales porque rompen con la redondez del rostro y pueden desviar la atención de esta forma, dando más armonía visualmente.
- Pixie con volumen, especialmente si tiene mayor dimensión en la parte superior del corte, ya que así alarga la cabeza y permite dar una forma más estilizada al rostro.