El peinado que favorece a las caras redondas

Elegir el peinado y el corte de cabello adecuado según tu tipo de rostro es fundamental, ya que puedes elegir técnicas que armonicen tus facciones naturales y evitar errores que no den equilibrio a tu rostro. Por ejemplo algo que favorece a las caras redondas puede no lucir bien en los rostros triangulares.

Hoy te presentamos cuál es el estilo definitivo que te hará lucir bien y te ayudará a alargar visualmente tu rostro, además de añadir ángulos que equilibrarán la falta de definición de las mejillas y mandíbulas.

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Este peinado favorece a las caras redondas

Existen diferentes estilos que favorecen a las caras redondas. Los peinados que les quedan bien a este tipo de rostros son principalmente:

Raya lateral profunda , ya que crea un ángulo que rompe con la simetría del rostro y lo hace ver menos redondo.

, ya que crea un ángulo que rompe con la simetría del rostro y lo hace ver menos redondo. Semirecogidos con volumen , son ideales para dar altra a la coronilla, pueden ser moños altos o un ligero cardado, que añadirán longitud al rostro.

, son ideales para dar altra a la coronilla, pueden ser moños altos o un ligero cardado, que añadirán longitud al rostro. Coleta alta , que se obtiene tirando todo el cabello hacia arriba, generando un efecto de levantamiento y de estilización prácticamente inmediato.

, que se obtiene tirando todo el cabello hacia arriba, generando un efecto de levantamiento y de estilización prácticamente inmediato. Ondas suaves, especialmente si comienzan desde las mejillas hacia abajo, evitando los rizos muy marcados que empiezan desde la raíz, ya que tienden a ensanchar el rostro.

Los peinados con volumen en la parte superior estilizan las caras redondas|Pinterest

Por otra parte, los cortes favoritos para las caras redondas deben ser algunos de los siguientes:



Long bob , ideal porque sobrepasa la mandíbula y rompe con la línea circular del rostro para hacerlo más estilizado.

, ideal porque sobrepasa la mandíbula y rompe con la línea circular del rostro para hacerlo más estilizado. Capas largas , que añaden movimiento y dimensión a la cara, aunque deben comenzar a partir de la barbilla para que no ensanchen el rostro.

, que añaden movimiento y dimensión a la cara, aunque deben comenzar a partir de la barbilla para que no ensanchen el rostro. Cortes asimétricos, son ideales porque rompen con la redondez del rostro y pueden desviar la atención de esta forma, dando más armonía visualmente.

El bob asimétrico es uno de los mejores cortes para disimular las caras redondas|Pinterest