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El peinado que favorece a las caras redondas

Descubre el paso a paso del peinado que favorece a las caras redondas, ya que permite afinar el rostro y destacar los rasgos que queremos, además de alargarlo

Este es el peinado que favorece a las caras redondas, según expertos
|Pexels: Bennie Lukas Bester

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Elegir el peinado y el corte de cabello adecuado según tu tipo de rostro es fundamental, ya que puedes elegir técnicas que armonicen tus facciones naturales y evitar errores que no den equilibrio a tu rostro. Por ejemplo algo que favorece a las caras redondas puede no lucir bien en los rostros triangulares.

Hoy te presentamos cuál es el estilo definitivo que te hará lucir bien y te ayudará a alargar visualmente tu rostro, además de añadir ángulos que equilibrarán la falta de definición de las mejillas y mandíbulas.

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Este peinado favorece a las caras redondas

Existen diferentes estilos que favorecen a las caras redondas. Los peinados que les quedan bien a este tipo de rostros son principalmente:

  • Raya lateral profunda, ya que crea un ángulo que rompe con la simetría del rostro y lo hace ver menos redondo.
  • Semirecogidos con volumen, son ideales para dar altra a la coronilla, pueden ser moños altos o un ligero cardado, que añadirán longitud al rostro.
  • Coleta alta, que se obtiene tirando todo el cabello hacia arriba, generando un efecto de levantamiento y de estilización prácticamente inmediato.
  • Ondas suaves, especialmente si comienzan desde las mejillas hacia abajo, evitando los rizos muy marcados que empiezan desde la raíz, ya que tienden a ensanchar el rostro.
Los peinados con volumen en la parte superior estilizan las caras redondas
Los peinados con volumen en la parte superior estilizan las caras redondas|Pinterest

Por otra parte, los cortes favoritos para las caras redondas deben ser algunos de los siguientes:

  • Long bob, ideal porque sobrepasa la mandíbula y rompe con la línea circular del rostro para hacerlo más estilizado.
  • Capas largas, que añaden movimiento y dimensión a la cara, aunque deben comenzar a partir de la barbilla para que no ensanchen el rostro.
  • Cortes asimétricos, son ideales porque rompen con la redondez del rostro y pueden desviar la atención de esta forma, dando más armonía visualmente.
El bob asimétrico es uno de los mejores cortes para disimular las caras redondas
El bob asimétrico es uno de los mejores cortes para disimular las caras redondas|Pinterest

  • Pixie con volumen, especialmente si tiene mayor dimensión en la parte superior del corte, ya que así alarga la cabeza y permite dar una forma más estilizada al rostro.

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