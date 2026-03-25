3 peinados para hombres que quieren verse más delgados y perder kilos de más

Bajar de peso se ha convertido en una tarea titánica para muchas personas que no cuentan con el tiempo suficiente para asistir cotidianamente al gimnasio o, bien, para tener una dieta alimenticia más ligera. Ante esto, ¿sabías que existen algunos peinados que, de cierta forma, pueden hacer que los hombres luzcan más delgados?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini sobre algunos trucos para hacer que los hombres luzcan más delgados de lo que son realmente para perder esos kilos que tienen de más en distintas reuniones sociales o laborales. Ante ello, la IA reveló que existen 3 peinados que, curiosamente, logran este cometido.

¿Qué peinados ayudan a que los hombres luzcan más delgados?

Outfit despeinado: De acuerdo con Google Gemini, este peinado ayuda a que el hombre luzca más delgado de lo que es porque, con el flequillo hacia arriba o a un lado, permite que la simetría se rompa en torno a un rostro redondo, lo cual ayuda a distraer de cierto modo la anchura de los pómulos.

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Faux Hawk : Se trata de uno de los peinados más estéticos que, a su vez, permite que el rostro no luzca tan redondo. Aquí tendrás que concentrar el cabello en punta hacia arriba y atraer la mirada hacia la parte superior de tu cabeza, misma que será suficiente para alargar instantáneamente la cara.

: Se trata de uno de los peinados más estéticos que, a su vez, permite que el rostro no luzca tan redondo. Aquí tendrás que concentrar el cabello en punta hacia arriba y atraer la mirada hacia la parte superior de tu cabeza, misma que será suficiente para alargar instantáneamente la cara. Pompadour con laterales cortos: En este peinado lo principal es darle mucha altura al flequillo para, posteriormente, peinarlo hacia atrás. Una vez hecho esto, se creará un efecto de cara larga que permitirá “agregar” algunos centímetros a la altura visual natural de tu rostro, lo cual será benéfico para este.

¿Cuál es la clave para lucir más delgado sin bajar realmente de peso?

La Inteligencia Artificial menciona que lo principal en una apariencia es hacer que el rostro luzca más delgado a través del volumen vertical del mismo. Ante esta situación, recomienda alargar visualmente la cara y, para ello, es preciso utilizar una barba recortada en ángulo hacia la barbilla para tener mejores resultados.