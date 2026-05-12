Exatlón México: Las eliminaciones que han impactado en la novena temporada que sacudieron a todos los fanáticos

La novena temporada de Exatlón México terminará este viernes 15 de mayo de 2026 y para verla totalmente en vivo tienes que verla a través de la señal de Azteca Uno, sin embargo, la presente campaña ha sido una de las más luminosas de acuerdo con Antonio Rosique, quien reconoce el elenco de atletas de alto rendimiento que compitieron, leyendas, campeones y referentes de la marca estuvieron presentes, sin embargo, aquí te diremos cuáles fueron las eliminaciones que impactaron a todos los fanáticos.

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Eliminaciones de atletas de la novena temporada de Exatlón México que impactaron a los fanáticos

Koke Guerrero

Sin duda alguna, una de las eliminaciones más impactantes que se dieron en la novena temporada de Exatlón México fue la de Koke Guerrero. El Hechicero del Aire quien llegó a la edición número 9 de la marca para tener una revancha, sin embargo, el tricampeón no pudo lograr su cometido y fue el 6 de abril de 2026 cuando Adrián Leo terminó con el sueño de esta leyenda Azul.

Ernesto Cázares

La segunda eliminación más impactante que dejó la novena temporada de Exatlón México fue la de Ernesto Cázares. El primer campeón de la marca no pudo seguir con su sueño y el 16 de marzo fue cuando Alexis Vargas se encargó de sacar de la competencia a quien se había convertido en su mejor amigo.

Doris del Moral

Doris del Moral pintaba para llegar a ser la nueva campeona o mínimo finalista de la novena temporada de Exatlón México, sin embargo, la suerte no le favoreció y fue un 23 de marzo de 2026 cuando Valery Carranza terminó con la aventura de esta leyenda celeste.

Heber Gallegos

Pasando en el equipo de los Rojos, la salida que quizás fue de las más dolorosas para los fanáticos escarlatas fue la de Heber Gallegos. Thunder llegó como refuerzo para ocupar el sitio que había dejado Aristeo Cázares, sin embargo, Joe de la Selva quien fue el encargado de sacarlo, se ganó el apodo como el “Asesino de Leyendas Rojas”, ya que no fue su primera víctima.

José Ochoa

José Ochoa fue uno de los rendimientos más bajos, sin embargo, eso no quitó que a lo presente de la novena temporada eliminara a varias leyendas Rojas como: Luis Ferreiro, Mau Wow, Heber Gallegos y a Josué Menéndez.