3 peinados trenzados fáciles y frescos que protegen tu cabello del quiebre durante las vacaciones de verano

Los peinados trenzados se han consolidado como una estrategia de estilismo definitiva para mantener el cabello impecable, fresco y bajo control durante las vacaciones de verano.

Durante la temporada de verano de 2026, el cabello se encuentra bajo un estrés ambiental extremo debido a la exposición continua a la radiación ultravioleta, el cloro de las piscinas, la sal de mar y la humedad.

Estos factores tienden a debilitar la estructura de queratina del cabello, y lo vuelven poroso, quebradizo y propenso a enredarse. Usar trenzados es una alternativa funcional que también puede proteger a nuestra melena.

Antrax recuerda con nostalgia cómo es el lugar donde vive: “Es súper pequeño” (VIDEO)

Los 3 peinados trenzados fáciles para hacerte en verano 2026

Trenzas boxeadoras relajadas

Divide tu cabello por la mitad en dos secciones idénticas, desde la frente hasta la nuca. Comienza a tejer una trenza francesa de tres cabos pegada al cuero cabelludo en el lado derecho, cruzando los mechones por debajo para aportar un relieve estético moderno.

Trenzas boxeadoras relajadas que protegen tu cabello|Pinterest

Ve alimentando la trenza con cabello de los lados a medida de que bajas. Al llegar a la nuca, continúa tejiendo una trenza clásica de tres cabos hasta el final y asegura la punta con una liga elástica de silicona suave o de tela. Repite el proceso exacto en el lado izquierdo.

Chongo bajo trenzado

Lleva todo tu cabello hacia atrás y realiza una coleta baja a la altura de la nuca, asegurándola con una liga de seda o satín. Teje una trenza tradicional de tres cabos con toda la longitud de la coleta y sujétela al final con una mini liga transparente.

Peinado trenzado bajo y relajado para el verano|Pinterest

Toma la trenza y enrróllala sobre sí misma alrededor de la base de la coleta para formar un chongo. Asegura el peinado utilizando pasadores de punta para evitar enterrarlos.

Trenza de corona media con media melena

Toma una sección de cabello de unos 3 centímetros de ancho justo arriba de tu oreja derecha y téjela en una trenza clásica delgada hacia atrás.

Tres peinados trenzados fáciles para el verano 2026|Pinterest

Repite lo mismo sobre la oreja izquierda, lleva las dos trenzas hacia la parte posterior de la cabeza, crúzalas en el centro para formar una semicorona y sujétalas con un pasador invisible.

