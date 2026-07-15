Qué tipo de maceta debes usar para que tu Monstera adansonii tenga bonita caída y luzca elegante

Una de las plantas de interior más conocidas por todos es la Monstera o también conocida como la Costilla de Adán y que se trata de un género que cuenta con 60 especies perteneciente a la familia Araceae y es originaria no sólo de México, sino también de América tropical. Pero, para que esta especie pueda tener una bonita caída, es clave saber qué tipo de maceta necesita, y que luzca bonita y pueda decorar cualquier espacio.

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Otra de las características que demos mencionar de la Monstera adansonii es que se la clasifica como una enredadera hemiepífita y que se puede encontrar en bosques tropicales con condiciones cálidas y de alta humedad. Es perfecta para colocar en los ambientes cerrados, y no sólo decorará cualquier espacio, sino que tiene la capacidad de purificar el aire. Sin embargo, suele exponerse a diversos problemas y que debemos estar atentos para evitar que sus hojas se tornen amarillas o se eche a perder.

En un principio, la Monstera puede crecer de manera tupida y vistosa, pero con el paso del tiempo se ve descompensada, con huecos en la parte superior y varios tallos largos y poco elegantes. Pero, para poder disfrutar de una buena caída de esta planta, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos, como que cuente con una buena maceta y así que luzca bonita y pueda embellecer cualquier espacio.

Cuál es la mejor maceta para la Monstera

De acuerdo a lo que compartieron algunos expertos en jardinería, la mejor maceta que necesita la Monstera adansonii es que no debe ser tan grande y por lo general, pequeña,porque las macetas grandes retienen mayor la humedad, la planta no lo puede procesar y puede derivar en la pudrición de las raíces. Además, hay otros cuidados esenciales.

Otros cuidados para que la Monstera crezca fuerte