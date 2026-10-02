Cómo usar el papel aluminio para encontrar ratas dentro de la casa

Mantener el orden de nuestra casas es algo fundamental y que debemos lograr para garantizar el bienestar de la familia, por lo que hay ciertos cuidados que debemos tener en cuenta, como la aparición de algunos invasores que pondrán en peligro la tranquilidad del hogar. Es el caso de las ratas, estos roedores que si aparecen nos ponen en un gran problema, y que por eso, te compartiremos el truco casero que consiste en colocar papel aluminio y en donde no hará falta ningún tipo de producto químico.

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Las ratas son animales que pueden aparecer con frecuencia en los hogares y es que se trata de roedores que son muy fáciles para que se escabullan, son rápidas, son difíciles de atrapar y hasta incluso se reproducen. La aparición en las casas está ligada a diversas causas, como la búsqueda de comida, por lo que la alacena suele ser un lugar preferido, el rincón de la cocina y porque están buscando un lugar para refugiarse.

Qué generan las ratas en las casas

Por otro lado, la presencia de las ratas significan un problema serio que debemos ocuparnos con rapidez para evitar consecuencias en el futuro y es que estos roedores son transmisores de enfermedades peligrosas y provocan daños importantes en la estructura y en las instalaciones del hogar. Además, contaminan superficies y podemos a llegar serios problemas. Por este motivo, es que hay algunos trucos caseros para deshacernos de ella y en este caso se trata del uso del papel aluminio.

Cómo encontrar ratas con papel aluminio

Seguramente nunca pensaste que el papel aluminio se podría utilizar para la eliminación de las ratas del hogar y que si bien no sirve para eliminar esta plaga, será clave para detectar por donde se mueven. La explicación a esto es que los ratones necesita una temperatura corporal de 37° y con el frío gastará más energía para lograrlo y por eso, tienes que cortar algunos trozos de papel aluminio y colocarlo junto a las paredes, detrás de muebles, umbrales o cerca de las cañerías y es que estos son los puntos de entrada más comunes.

Como el papel aluminio es un material muyliviano, cualquier roce lo cambiará de lugar y si lo encuentras arrugado o desplazado, es porque hay ratas en casa.Y es ahí donde tendremos que eliminar esta plaga, por lo que se recomienda colocar aceite esencial de menta que hay que renovar, mezcla de vinagre blanco en partes iguales; o clavos de olor y canela.