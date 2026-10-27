Cómo evitar que los roedores entren en tu casa: 6 medidas seguras y efectivas

El orden en la casa es algo fundamental teniendo en cuenta que debemos evitar que todo esté lo mejor posible, evitando que aparezca humedad, moho y hasta roedores, que pueden transmitir enfermedades y generan complicaciones. Por eso, los expertos aseguran que hay 6 medidas seguras y efectivas que te permitirá deshacerte de ellos sin acudir a productos químicos.

No hay dudas que la presencia de roedores y ratas en la casa en un gran problema, es que pueden aparecer en cualquier momento y tienen la particularidad de transmitir enfermedades a través de sus heces, olores y demás. Incluso, estas enfermedades pueden llegar ser letales para las personas si no se trata a tiempo, por lo que deberías evitarlas en todo momento.

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Entre las causas más comunes de aparición de roedores en casa, se destacan la presencia de alimentos mal cerrados, de falta de limpieza, residuos aculados u objetos, y demás. Por otro lado, desde la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomendaron que hay que comenzar por identificar los indicios de infestación y si bien los venenos pueden ser muy potentes, terminan dejando efectos secundarios, especialmente en las personas, niños y animales.

Por eso, te comentaremos cuáles son las 6 recomendaciones que revelaron los especialistas y que te permitirá mantener a estos roedores lejos de casa.

6 medidas para evitar que los roedores entren en casa

Guardar los elementos en recipientes herméticos: usar envases resistentes de vidrio, metal o plástico No dejar comida de mascotas para la noche: retirar los restos y limpiar los recipientes después de alimentar a perros y gatos Mantener la basura cerrada: utilizar botes con tapas firmes y evitar acumular desperdicios dentro o fuera de la casa Eliminar posibles refugios: ordenar las bodegas, patios y espacios de almacenamiento, evitar acumulaciones de cartón, papel y otros materiales Recortar ramas que toquen la vivienda: revisar árboles y vegetación cercanos a los techos, ventanas y otras entradas Revisar tuberías y desagües: comprobar que las rejillas y cubiertas estén en buen estado

Con estas medidas, ayudarán a que se alejen los roedores de la casa y evitando que vuelvan luego de una intervención.