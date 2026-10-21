Poner bicarbonato en el cubo de la basura: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El cesto de basura es uno de los elementos más importantes que tenemos en toda la casa y que se ubica principalmente en la cocina, teniendo en cuenta que es donde tiramos todos los desechos diarios no sólo de la cocina, sino de los que usamos en todo el hogar. Por otro lado, es muy común que cuando saquemos la bolsa quede un olor feo y que será difícil de remover, por lo que te vamos a compartir porqué los especialistas recomiendan utilizar bicarbonato de sodio.

Por otro lado, lo que debemos decir del cesto de basura es que es un recipiente que debe mantenerse limpio porque esto puede atraer la aparición de insectos como hormigas, cucarachas y hasta ratas; y además evitar que se acumule mucha basura durante muchos días, por lo que se recomienda sacarla varios días en la semana para que no empiece a aparecer mal olor y se expanda por toda la cocina.

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Porqué aparece mal olor en el cesto de basura

El mal olor en el cesto de basura es algo común y que entre sus factores, hay que mencionar que se debe a la descomposición orgánica de restos de comida, frutas, vegetales, carnes, por la acción de bacterias y microorganismos que liberan grasas volátiles; por la acumulación de humedad y líquidos o por altas temperaturas. Pero, esto se terminó, ya que se puede utilizar bicarbonato de sodio y que no podrás creer para qué sirve.

Este es el motivo por el cual hay que colocar bicarbonato de sodio en el cesto

El motivo por el cual deberíamos colocar bicarbonato de sodio en el cesto de basura es porque este ingrediente ayuda a neutralizar olores y los especialistas recomiendan agregarlo por capas dentro de la bolsa a medida que se acumulan residuos; y también aconsejan utilizar este ingrediente para lavar el interior de este recipiente.

Para poder aplicar este truco, lo que se aconseja de parte de los especialistas es retirar al bolsa del cesto y colocar el bicarbonato de sodio y la principal función es controlar el olor, ya que esto evitará que los residuos orgánicos se descompongan. Además, lo mejor es cambiar esto cada vez que saquemos la bolsa.