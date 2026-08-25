3 polvos blancos de tu cocina que eliminan las hormigas de raíz sin dañar a tus mascotas

El regreso de las épocas cálidas suele traer consigo la aparición de hileras de hormigas marchando por la encimera de la cocina, las paredes o cerca de los platos de comida de nuestros animales de compañía.

La reacción inmediata de la mayoría de las personas es recurrir a polvos químicos o aerosoles comerciales. Sin embargo, estos prouctos contienen potentes agentes neurotóxicos que permanecen en las superficies durante días, representando un peligro crítico de intoxicación si tus perros o gatos los lamen o respiran de cerca.

Si te preocupa la salud de tus compañeros peludos, pero necesitas una solución drástica sobre cómo eliminar las hormigas, la despensa de tu hogar esconde la alternativa perfecta.

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Los 3 ingredientes en polvo que eliminan a las hormigas y tienes en tu despensa

Bicarbonato de sodio

Es el rey de la limpieza ecológica. El bicarbonato es completamente seguro para los perros y gatos en pequeñas cantidades, pero para las hormigas es letal.

Al ser una sustancia sumamente alcalina, cuando las hormigas lo ingieren, reacciona de forma inmediata con los ácidos digestivos, neutralizándolos y eliminándolas desde el interior.

La harina y el bicarbonato de sodio mantienen lejos a las hormigas|Pexels: Guillermo Berlin

Para aseguar que lo consuman, mézclalo a partes iguales con azúcar glass. Las hormigas serán atraídas por el dulce y transportarán la mezcla directamente al corazón del nido.

Almidón de maíz

Este polvo extremadamente fino parece inofensivo, pero funciona mediante un método de interrupción física. Las hormigas se sienten atraídas por el olor orgánico del maíz y lo consumen.

Estos insectos no resisten al intentar procesar los carbohidratos complejos en seco y sus funciones vitales se ven bloqueadas, además de que el polvo es muy fino y obstruye los pequeños poros por donde respiran a través de su piel.

El almidón de maíz es un ingrediente tóxico para las hormigas|Pexels: Guillermo Berlin

Harina de trigo convencional

El método ideal para cuando tienes mascotas curiosas en casa. La harina de trigo actúa como un desorientado de feromonas y un deshidratador leve.

Al espolvorear una línea gruesa de harina en las zonas de paso, las hormigas no pueden adherirse correctamente al suelo ni seguir el rastro químico de sus compañeras.

