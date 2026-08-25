Kpop Demon Hunters: 4 ideas de bufandas crochet inspiradas en Rumi, Mira y Zoey; ideales para el regreso a clases 2026

Es oficial, las vacaciones terminaron e inició el regreso a clases. Sin embargo, también nos encontramos en época de frío dónde incluso las lluvias han sido cada vez más frecuentes, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para que tus hijos lleguen al salón de clases con el mejor accesorio que los va a proteger del frío; así es estamos hablando de bufandas espectaculares, inspiradas en la icónica película Kpop Demon Hunters. Estas hechas con la tendencia que está dominando el tejido; el crochet.

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Kpop Demon Hunters: Ideas de bufandas en crochet inspiradas en las Guerreras Huntrix

Estas bufandas son de los tonos más característicos de los personajes Rumi, Zoey y Mira, los cuales son morado, azul y rosa, por lo que hay opciones para todos los pequeños. Ahora bien, puedes elegida hacerlas con el puntado que más prefieras.

Kpop Demon Hunters: Bufanda crochet morada en forma de cuello

Esta bufanda es perfecta para los días en que hace mucho frío ya que protege de gran manera el cuello. Además es minimalista ya que no cuenta con diseños sino que mantiene el color sin detalles. Sí los niños usan uniforme y pueden agregar accesorios, esta idea es perfecta. Sin embargo, si usan ropa casual pueden usar prendas básicas y claras y añadir la bufanda. Lucirán increíbles.

Kpop Demon Hunters: Bufanda morada con moño blanco

Esta idea, en comparación con la anterior, la forma de la bufanda destaca por ser más tradicional ya que tiene una caída del lado derecho e izquierdo además de que cuenta con barbas, algo que le da un toque único y original a la prenda, por otro lado cuenta con un moño blanco que le brinda un detalle especial a la bufanda.

Kpop Demon Hunters: Bufanda azul rey

Esta bufanda está inspirada en Zoey ya que este personaje tiene colores más fuertes en su pelo y vestuario. La prenda cuenta con una caída en la parte derecha e izquierda además de que las barbas le brindan un detalle más original y creativo. Por otro lado, este tono es combinable con cualquier uniforme y outfit.

Kpop Demon Hunters: Bufanda rosa claro

No cabe duda de que el color rosa es uno de los más característicos de la película por lo que en esta ocasión te presentamos una bufanda en este tono, la cual puede usarse de diferentes formas, cuenta con barbas en la parte inferior y su estilo es minimalista. Esta prenda es ideal para añadir un pop de color a cualquier look ademas de que protege en temporada de frío.