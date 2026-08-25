Adiós al aire acondicionado: esta es la mejor manera de enfriar el carro en verano

Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol durante el verano, la temperatura del interior puede aumentar rápidamente. Por eso, la mejor manera de enfriar el carro no es simplemente encender el aire acondicionado al máximo, sino ventilar primero el habitáculo para expulsar el aire caliente acumulado y después utilizar correctamente la climatización.

Danna sobre su reciente colaboración con Belinda: “Fue increíble”

Abrir las puertas o las ventanillas del carro durante unos instantes ayuda a renovar el aire antes de comenzar el trayecto. Este procedimiento también evita exigir innecesariamente al sistema de climatización durante los primeros minutos.

¿Cómo enfriar rápidamente el carro sin aire acondicionado cuando está muy caliente?

El primer paso consiste en sacar el aire caliente que quedó atrapado dentro del vehículo. Cuando el carro permanece cerrado bajo el sol, el habitáculo acumula calor y comenzar directamente con el aire acondicionado significa intentar reducir una temperatura interior especialmente elevada.

La estrategia puede hacerse de forma sencilla:



Ventila antes de arrancar: abre las puertas o las ventanillas durante unos instantes para permitir que parte del aire caliente salga del habitáculo.

abre las puertas o las ventanillas durante unos instantes para permitir que parte del aire caliente salga del habitáculo. Enciende la climatización después de ventilar: una vez renovado el aire, utiliza el aire acondicionado para comenzar a reducir la temperatura.

una vez renovado el aire, utiliza el aire acondicionado para comenzar a reducir la temperatura. Utiliza una velocidad de ventilador adecuada: un flujo de aire suficiente permite distribuir rápidamente el aire frío por el habitáculo.

un flujo de aire suficiente permite distribuir rápidamente el aire frío por el habitáculo. Reduce la intensidad cuando el interior esté confortable: no es necesario mantener permanentemente el sistema en su máxima potencia una vez alcanzada una temperatura agradable.

no es necesario mantener permanentemente el sistema en su máxima potencia una vez alcanzada una temperatura agradable. Evita temperaturas excesivamente bajas: configurar el climatizador a una temperatura razonable favorece el confort y evita un contraste demasiado pronunciado con el exterior.

¿Por qué conviene ventilar el carro antes de usar el aire acondicionado?

La razón es sencilla: el aire acondicionado tiene que enfriar el aire que se encuentra dentro del vehículo. Si el habitáculo está extremadamente caliente, primero tendrá que trabajar para reducir una temperatura mucho más elevada.

La ventilación inicial permite retirar una parte de ese aire acumulado. Después, la climatización puede concentrarse en conseguir y mantener una temperatura confortable.

Organizaciones especializadas en automoción, como ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), han recomendado medidas similares para los vehículos expuestos al calor. También se aconseja evitar que el carro permanezca innecesariamente expuesto al sol y recurrir a parasoles cuando sea posible.

Otro punto importante es no confundir potencia con rapidez. Poner el sistema al mínimo de temperatura y al máximo de ventilación puede generar una sensación intensa de frío, pero no siempre es la estrategia más eficiente para mantener confortable todo el habitáculo. Lo recomendable es dejar que el sistema reduzca la temperatura y posteriormente ajustar la configuración.

En definitiva, no se trata de prescindir del aire acondicionado durante el verano, sino de utilizarlo de manera más inteligente. Ventilar primero, activar después la climatización y reducir progresivamente la intensidad cuando el interior alcance una temperatura agradable es una estrategia sencilla para combatir el calor acumulado en el carro.