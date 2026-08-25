Famoso revela que tiene un Instagram secreto donde vive en el anonimato

En la actualidad las redes sociales son una herramienta de trabajo, donde incluso algunas de las celebridades surgen de estos espacios. Sin embargo, Andrew Garfield confesó que a él le gusta vivir en el anonimato. Ante eso, se creó una cuenta de Instagram donde también pasa un largo rato de su día. Así es como el actor que alguna vez fue Spiderman lidia con el tema del espacio digital.

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¿Por qué Andrew Garfield tiene un Instagram en el anonimato?

Como se indicó desde el inicio, la mayoría de los actores viven por y para publicitarse en las redes sociales. Sin embargo, el interprete de 43 años es de los que eligieron no exponerse al foco mediático en internet. Cuenta oficial de Instagram no posee, por eso para muchos fue una auténtica revelación sobre la forma de ver el espacio digital por parte de Andrew Garfield.

En medio de la gira de prensa para publicitar su próxima película, Andrew confesó a Variety todo sobre su forma de entender el espacio digital y lo que él ve en su cuenta de Instagram. “Soy tan adicto como cualquiera. Las notificaciones de tiempo de pantalla me resultan horrorosas. Es como si le hubiera dado todas esas horas a la nada… Es genuinamente exasperante porque no tenemos tanto control sobre estos impulsos como deberíamos, y ha sido por diseño. Es bastante oscuro cuando lo miras”.

Y también confesó que su algoritmo lo está llevando siempre a los perfiles o videos de artesanos japoneses y cerámica extraña. Con esto, el actor habló abiertamente de su forma de ver la vida y su carrera en una etapa mucho más madura. Así también indicó que piensa continuamente en salirse del foco mediático.

¿Andrew Garfield se va a retirar de la actuación?

En medio de las preguntas que le plantearon en los intercambios de declaraciones con la prensa, le cuestionaron que si le gustaría desaparecer de la escena de Hollywood. A continuación su respuesta: “Todo el tiempo (piensa en alejarse)… He trabajado mucho este año. He hecho como 11 o 12 meses seguidos, proyectos uno tras otro… Pero si pudiera hacer lo que quisiera, la gente simplemente los vería y yo podría ir a tallar madera en el campo de Somerset y pensar en lo que estarán haciendo los pájaros”.