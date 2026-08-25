4 olores que las moscas de la fruta detestan y las ahuyentarán de tu cocina

Las moscas de la fruta pueden aparecer en la cocina aunque mantengas todo limpio. Las frutas maduras, los restos de comida y hasta los desagües húmedos pueden convertirse en lugares atractivos para estos pequeños insectos .

Sin embargo, existen algunos aromas que pueden ayudar a mantenerlas alejadas. De acuerdo con A-Z Animals, el limoncillo, los clavos de olor, la lavanda y la menta son algunos de los olores que las moscas de la fruta detestan y que puedes aprovechar dentro de casa.

¿Cuáles son los olores que odian las moscas y las ahuyentan?

Si quieres evitar que estos insectos se acerquen a tu frutero, puedes recurrir a aromas intensos que resulten desagradables para ellas. La idea es utilizarlos como complemento de una buena limpieza, especialmente en las zonas donde suele acumularse comida.

1. Limoncillo: Su aroma cítrico y fresco puede ayudar a mantener alejadas a las moscas de la fruta. Puedes utilizarlo en forma de planta aromática o mediante productos con su fragancia y colocarlos cerca de ventanas, puertas o del frutero.

Su aroma cítrico y fresco puede ayudar a mantener alejadas a las moscas de la fruta. Puedes utilizarlo en forma de planta aromática o mediante productos con su fragancia y colocarlos cerca de ventanas, puertas o del frutero. 2. Clavos de olor: El olor intenso de los clavos puede resultar desagradable para las moscas. Además, son fáciles de encontrar y puedes colocarlos en pequeños recipientes dentro de la cocina o combinarlos con otros aromas.

Si dejas fruta en la cocina o el comedor, las moscas pueden aparecer.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Lavanda: Aunque su aroma suele relacionarse con la relajación y la limpieza, las moscas no parecen disfrutar de esta fragancia. Puedes aprovecharla mediante una planta, flores secas o un producto aromático para mantener un olor agradable en la cocina.

Aunque su aroma suele relacionarse con la relajación y la limpieza, Puedes aprovecharla mediante una planta, flores secas o un producto aromático para mantener un olor agradable en la cocina. 4. Menta: El aroma fresco de la menta también puede utilizarse para mantener a estos insectos lejos de determinadas zonas. The Spruce señala que la lavanda, el eucalipto, la menta, la canela, la albahaca y la hierba gatera se encuentran entre los aromas que las moscas suelen evitar.

Además de utilizar estos olores, es importante eliminar aquello que atrae a las moscas de la fruta. Guarda la fruta madura, limpia inmediatamente los restos de comida y evita dejar bebidas azucaradas o recipientes con líquidos fermentados al descubierto.

Plantas que ahuyentan moscas de forma natural

Una de las maneras más sencillas de aprovechar estos aromas es tener algunas plantas aromáticas en casa. Además de ayudar a mantener alejadas a las moscas, pueden convertirse en parte de la decoración de tu cocina.

Albahaca: Es una de las opciones más prácticas porque puedes tenerla en una maceta y utilizar sus hojas para cocinar. Su aroma también puede ayudar a mantener a las moscas de la fruta lejos de los alimentos.

Es una de las opciones más prácticas porque puedes tenerla en una maceta y utilizar sus hojas para cocinar. Lavanda: Su fragancia puede convertirse en una barrera aromática cerca de ventanas y puertas. Una maceta pequeña puede aportar color y un aroma agradable al espacio.

Una maceta pequeña puede aportar color y un aroma agradable al espacio. Menta: Es otra alternativa sencilla para tener en la cocina. Su olor fresco puede resultar molesto para las moscas , por lo que puedes colocar una maceta cerca de una ventana o en una zona ventilada.

Es otra alternativa sencilla para tener en la cocina. , por lo que puedes colocar una maceta cerca de una ventana o en una zona ventilada. Citronela: Su característico aroma cítrico es otra opción para mantener alejados a diferentes insectos. Architectural Digest México también destaca plantas aromáticas como la lavanda, la menta, la citronela y el romero entre las alternativas naturales para ahuyentar moscas.

Para evitar una plaga, también debes retirar la basura con frecuencia, limpiar el frutero y revisar los desagües, pues las moscas de la fruta pueden aprovechar restos de comida y zonas húmedas para reproducirse.