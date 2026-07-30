3 prácticas de grounding que disminuyen los niveles de cortisol en menos de 5 minutos

El estilo de vida hiperconectado en entornos urbanos nos somete a una exposición constante a campos electromagnéticos artificiales y a un ritmo de vida acelerado. El grounding es una técnica que nos ayuda a disminuir los niveles de estrés.

La consecuencia directa de la desconexión física del entorno natural mantiene al sistema en un estado de alerta crónico. La consecuencia directa es una elevación sostenida de cortisol en el torrente sanguíneo, lo que a nivel celular se traduce en inflamación sistémica de bajo grado, fatiga crónica, neblina mental y trastornos del sueño.

Para contrarrestar esta intoxicación hormonal en tiempo récrod, la medicina biofísica y la neurociencia respaldan la práctica del grounding para ponerse en la tierra y absorber los electrones, los cuales actúan como potentes antioxidantes naturales que neutralizan los radicales libres y estabilizan el potencial eléctrico de nuestras células.

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Las 3 prácticas de grounding que disminuyen los niveles de cortisol

El contacto podal directo en césped o arena

Descalza tus pies por completo, asegurándote de retirar calcetines o medias. Camina o simplemente permanece de pie sobre césped húmedo, tierra fértil o la arena de la playa durante 3 a 5 minutos. Cierra los ojos y concéntrate en la textura y la temperatura de la superficie debajo de tus plantas. Respira de forma pausada.

La práctica de grounding que ayuda a reducir los niveles de cortisol|Pexels: may day.ua

El abrazo de corteza arbórea o contacto palmar

Busca un árbol maduro en un parque cercano o una maceta grande con tierra viva y plantas en tu espacio de trabajo. Coloca las palmas de ambas manos desnudas firmemente presionadas contra la corteza del árbol o directamente sobre la tierra hpumeda de la maceta. Mantén la presión física continua mientras realizas 5 respiraciones diafragmáticas profundas, aproximadamente 3 minutos en total.

Abrazar un árbol es una de las mejores terapias para reducir el cortisol|CANON_A&J

Grounding hídrico o hidroterapia de manos

Dirígete al lavabo, abre la llave del agua fría y sumerge tus manos y muñecas bajo el chorro de agua corriente durante 2 minutos. Simultáneamente, toma un poco de esa agua fría con tus palmas y salpícala directamente sobre tu rostro, enfocándote en la zona de los ojos y la frente.