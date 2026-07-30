Si tienes botes de plástico vacíos sin su tapa, todavía pueden cumplir una función dentro de la cocina con algunas adaptaciones sencillas, ya que son un tesoro que pocos conocen, al igual que estas 5 ideas para aprovechar cada centímetro en agosto con el espacio debajo de las escaleras.

Con estas opciones no solo ahorrarás dinero, sino que también reutilizarás recipientes en lugar de desecharlos en el hogar, donde puedes reemplazar la clásica mesa de noche llena de objetos con estas 7 ideas que despejan el dormitorio. Lo anterior, ya que al año se generan millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo, lo que provoca el aumento de la contaminación.

Así puedes reemplazar los botes de plástico vacíos sin tapa

Organizadores para utensilios largos: Son ideales para cucharones, espátulas, batidores o pinzas. Basta con lavar y desinfectar el envase antes de colocarlo sobre la barra o dentro de un cajón profundo.

Qué hacer con los botes de plástico vacíos sin tapa, son un tesoro: cómo reutilizarlos para la cocina|IA

Clasificador: Pueden ser sobres de condimentos, bolsas de infusiones, popotes reutilizables o cubiertos de picnic. Esta opción también evita que pequeños accesorios permanezcan dispersos en distintos lugares de la cocina.

Macetas para hierbas aromáticas. Necesita orificios en la base para permitir el drenaje del agua. Se pueden cultivar especies como albahaca, cilantro, perejil o cebollín cerca de una ventana. Estas especies requieren recipientes con un buen drenaje y varias horas de luz para crecer adecuadamente, por lo que un envase reciclado puede cumplir esa función si se prepara correctamente.

Dispensador para bolsas reutilizables: Solo hace falta realizar una abertura en la parte inferior del recipiente para extraer una bolsa a la vez. Reutilizar bolsas y organizarlas correctamente ayuda a disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y facilita su aprovechamiento durante las compras o el almacenamiento doméstico.

Almacenamiento de artículos de limpieza: Se pueden guardar esponjas nuevas, cepillos pequeños, guantes o paños de microfibra. Se recomienda separar los productos por función para aprovechar mejor el espacio.