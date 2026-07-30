¿Cómo lograr un maquillaje smokey glam moderno sin que luzca pesado o acartonado?

El smokey glam moderno es un clásico que ha vuelto a ser tendencia, ya que es el look perfecto para un evento nocturno. La tendencia se ha ido transformando a una estética que busca el mismo impacto dramático y sensual en la mirada, pero manteniendo la piel fresca, translúcida y de aspecto sumamente ligero.

El reto principal al realizar un ahumado glamoroso es evitar el efecto de ojo de mapache o el acartonamiento de la piel periocular, que es la zona más delgada y frágil del rostro.

Aplicar demasiadas capas de polvo sobre un párpado seco resalta las líneas de expresión y suma años al rostro de forma inmediata. Para conseguir un acabado pulido, la clave de los maquilladores profesionales no radica en la cantidad de pigmento, sino en la fusión de texturas cremosas y el difuminado degradado.

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Así puedes lograr un maquillaje smokey glam moderno sin que luzca pesado

Invierte el orden y maquilla los ojos primero

Comienza tu rutina trabajando exclusivamente los ojos. Limpia cualquier residuo de sombra caída debajo de las pestañas con un disco de algodón humedecido en agua micelar. Una vez que la zona esté completamente estéril y limpia, procede a aplicar tu preparación de skincare y tu base de maquillaje. Así tendrás un lienzo impecable, limpio y con cero exceso de producto.

Maquillaje smokey glam moderno para no lucir piel acartonada|Pinterest

Construye una base cremosa con difuminado degradado o smudged

Crea una base de adherencia utilizando un lápiz delineador de ojos cremoso de larga duración o una sombra en barra en tono marrón oscuro o chocolate en lugar de negro puro.

Traza una línea gruesa cerca de las pestañas superiores y, antes de que se seque, utiliza una brocha de cerdas densas para difuminar el producto hacia el párpado móvil en movimientos de vaivén.

Maquillaje de ojos smokey glam para lucir en tendencia 2026|Pinterest

Sustituye el negro mate por texturas satinadas y transparencias de brillo

Una vez que lograste el degradado marrón o grisáceo de base, sella el párpado móvil aplicando una sombra satinada o un pigmento con microdestellos de brillo utilizando la yema de tu dedo anular.

