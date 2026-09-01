3 prendas que NUNCA debes doblar en cajones si quieres que te duren años

Maximizar la vida útil de nuestro fondo de armario requiere mucho más que elegir ciclos de lavado suaves o utilizar detergentes de alta calidad. Uno de los factores más ignorado en el cuidado de las prendas es el método de almacenamiento que aplicamos diariamente dentro de nuestras habitaciones.

Guardar las piezas equivocadas bajo el peso de un cajón o someterlas a pliegues permanentes puede arruinar irreversiblemente las fibras, alterando su estructura oiginal y acelerando su desgaste textil.

El almacenamiento inadecuado genera tensiones mecánicas en los tejidos que los desfiguran por completo antes de que alcancen a cumplir su ciclo natural de uso.

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Las 3 prendas que nunca debes doblar en cajones para que duren más años

Vestidos y prendas de lino

Este tejido natural genera quiebres profundos al soblarse; la presión del cajón fractura el hilo vegetal y debilita la estructura de la prenda.

Sscos, blazers y chaquetas estructuradas

El doblado aplasta las hombreras, deforma la solapa y rompe la entretela rígida que le da soporte y elegancia a la pieza.

Prendas de cuero, piel o materiales sintéticos

Doblar el cuero real o sintético crea grietas permanentes y desprendimientos en la superficie debido a la falta de ventilación y la presión.

Las prendas de ropa que no debes doblar para que no se maltraten|Pexels: cottonbro studio

¿Cómo organizar y colgar estas piezas correctamente?

Usa ganchos de madera o terciopelo: Evita las perchas de alambre delgado, ya que no distribuyen el peso y deforman los hombros de sacos y chaquetas.

Cuelga el lino con espacio libre: Mantén las prendas de lino colgadas y ligeramente separadas en el armario para evitar que el roce con otra ropa las arruge.

Abotona los sacos antes de colgar: Cierra el botón principal de piel usando fundas transpirables de algodón, nunca cubiertas plásticas que retengan humedad.

La forma correcta de guardar tus prendas para que no se dañen, según expertos|Pexels: Timur Weber

Invierte en ganchos con pinzas azolchadas

Utiliza soportes con protectores de espuma para colgar faldas o pantalones de cuero sin dejar marcas en la cintura.

Mantén una ventilación constante: Deja que el aire circule en tu clóset semanalmente para evitar que los materiales orgánicos se resequen o acumulen malos olores.