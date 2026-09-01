Así de fácil puedes recuperar la hidratación de tu piel y seguir cuidándola del sol

Si bien nos quedan días de verano, muchos mexicanos dejaron de lado las vacaciones para comenzar con la rutina. Sin dudas, al mirarnos al espejo podemos ver que los días de calor, la exposición al sol, al agua y otros componentes han dejado secuelas en la piel.

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Aquellas personas que han seguido rutinas de cuidado e hidratación tendrán menos efectos negativos, pero es común la aparición de piel más seca, de más líneas de expresión o de manchitas, por lo que septiembre es un buen momento para retomar el skincare.

¿Cómo cuidar la piel en septiembre?

Lo más importante en este momento es el poder hidratar la piel, recuperar la barrera cutánea y mantener una protección elevada ante la radiación solar. Para esto es que los especialistas han recomendado una crema ideal que cumple con los requisitos.

Una de las cremas que es ideal para aplicar en este momento es CeraVe Loción Hidratante de Rostro SPF 50, en concreto la específica para pieles de normal a seca. Este producto es una loción con textura ligera que está enriquecida con 3 ceramidas esenciales, niacinamida y vitamina E.

La aplicación de esta crema proporciona una hidratación en profundidad, de 24 horas, al tiempo que calma la sensación de tirantez y sequedad. Por otro lado, tenemos que mencionar que la crema lo que hace es promover la reparación de la barrera natural de la piel, pero además proporciona protección SPF 50 ante los rayos UVB / UVA. Por si fuera poco, protege ante las partículas de la polución.

rostro|puhhha/Getty Images

Contiene una textura ligera y es de rápida absorción por lo que es una gran aliada porque resulta agradable y no es grasa ni pesada. Además, no contiene perfume y la piel obtendrá rápidamente un aspecto equilibrado.

Si necesitas cuidar nuevamente a tu piel pues es importante que comiences con la hidratación.

