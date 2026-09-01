Ideas DIY: crea un increíble perro en 3D con cartones de huevo

El reciclaje está cada vez más en auge debido a que nos permite poder cuidar el planeta mientras creamos increíbles objetos nuevos. Si tienes cartones de huevo en casa pues no los tires ya que puedes crear un perro en 3D.

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Para llevar a cabo esta idea debes realizar cortes precisos, ensamble por capas y acabado con pintura opcional. Esta es una increíble opción para explorar la creatividad y entretener a los más chicos.

¿Cómo crear un perro con cartones de huevo?

Tenemos que mencionar que estas ideas son muy económicas y que te permiten formar una gran figura a partir de un cartón de huevos.

Materiales para el perro 3D



Cartones de huevo

Cartón plano (cajas de cartón o tubos de papel higiénico)

Tijeras o cúter

Pistola de silicón caliente

Cuentas negras o botones (para los ojos)

Papel negro o pintura (para la nariz)

Pintura acrílica (opcional)

Paso a paso para crear el perro de cartón

Lo primero es cortar dos secciones de 6 cavidades de cartón de huevo y vas a pegarlas lado a lado para ir formando la base del cuerpo.

Después debes añadir otra fila de copas de cartón de huevo alrededor del frente para dar volumen al pecho y cuello. Agrega media sección encima en la parte frontal para dar forma a la altura del cuello.

Vas a construir la estructura de la cabeza mediante el uso de piezas troceadas de cartón de huevo y le darás forma al hocico. Luego agrega más piezas para poder definir la parte superior de la cabeza y mejillas.

Así debe lucir tu perro.|Pinterest

El siguiente paso es cortar dos formas de oreja en cartón plano, dóblalas ligeramente y pégalas a ambos lados de la cabeza.

Corta 4 tiras de cartón para las patas y pega en la base de cada una la parte inferior de una copa de cartón de huevo para simular las patitas. Pega las 4 patas firmemente en la parte inferior del cuerpo.

Para la cola tienes que cortarlas en un cartón plano y pegarla erguida en la parte trasera del cuerpo. Pega las cuentas o botones para los ojos y añade la nariz (usando una cuenta, botón o papel negro).

Asegúrate de que todas las piezas estén bien sujetas y coloca más silicón donde veas que falta reforzar.

Tienes que dejar secar completamente y si lo deseas puedes pintar el perro como más te guste. Agrega cualquier detalle decorativo adicional que prefieras.