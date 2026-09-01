Muere querida figura de la canción a los 90 años; Cecilia Bracamonte la despide con emotivo mensaje

Este martes 1 de septiembre el mundo del entretenimiento se viste de luto al confirmarse la muerte de una de las grandes representantes de la música criolla peruana, Edith Barr, mejor conocida como la “Flor Morena de la Canción Criolla”, esta lamentable noticia fue confirmada por Mily Salvany, hija de la intérprete, quien pidió respeto para la familia en este momento de dolor

El fallecimiento de la artista de 90 años deja un legado de más de siete décadas dedicadas a la música, asimismo, deja un profundo vacío entre sus colegas, amigos y seguidores.

¿De qué murió Edith Barr?

Hasta el momento la familia de Edith Barr no ha revelado la causa de su muerte aunque su hija Mily reveló públicamente esta noticia, adelantó que posteriormente se darían a conocer los detalles relacionados al sepelio de su madre.

La noticia provocó de inmediato una ola de mensajes de despedida y muestras de cariño entre ellos destaca la despedida de Cecilia Bracamonte, amiga y colega de Barr, quien compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales donde la recordó con palabras bonitas y destacar la influencia que tuvo en su vida.

“Inolvidable Edith, mi corazón está triste por tu partida. Comadre, amiga, compañera y mi única referente”, escribió en Instagram.

De igual modo, la cantante ocupó el espacio para dar a conocer las enseñanzas y la huella que dejó su colega dentro de su carrera artística, así como para indicar que la consideraba una de las principales referentes y que más de ser colegas eran amigas: “Gracias por tu talento, por tus enseñanzas y tu entrega por la música...Porque antes que todo y que nada, éramos amigas. Te recordaré por siempre”, concluyó.

¿Quién era Edith Barr?

La originaria de Lima, Perú, Nora Edith Barr García, conocida artísticamente como Edith Barr, se convirtió en una de las voces emblemáticas de la música criolla peruana. Su carrera comenzó a la edad de 13 años cuando fue descubierta por la compositora Alicia Duarte.

Un año después recibió el sobrenombre de “La Flor Morena de la Canción Criolla”, apelativo con el que sería reconocida durante toda su trayectoria. A lo largo de su carrera logró pisar escenarios importantes de Estados Unidos y de Latinoamérica.