MasterChef 24/7: ¿Cómo puedes preparar pasta italiana con solo 2 ingredientes? El secreto de la Chef Isabel

En el universo de la gastronomía, a veces caemos en el error de pensar que un plato espectacular requiere una lista interminable de ingredientes exóticos o técnicas sacadas de un laboratorio de vanguardia. Sin embargo, la alta cocina suele ser un viaje de regreso a lo básico.

Una de las lecciones más esperadas en el Mundo MasterChef 24/7 , fue cuando la Chef Isabel compartió el secreto definitivo para preparar una auténtica pasta fresca italiana utilizando únicamente dos ingredientes que cualquiera tiene en la alacena.

Receta de pasta italiana de la Chef Isabel Carbajal de MasterChef 24/7

Para la Chef Isabel, el verdadero valor de este platillo radica en su mística. En muchas regiones de Italia, la receta tradicional no lleva ciencia oculta: se elabora únicamente con harina y huevo. Cada zona del país posee sus propias formas y cortes característicos, un conocimiento ancestral que las abuelas italianas transmitían de generación en generación.

Ingredientes:

Harina de trigo: 200 gramos (de preferencia tipo "00" o todo uso).

200 gramos (de preferencia tipo "00" o todo uso). Huevos: 2 piezas grandes.



Preparación:

Vierte la harina en una mesa limpia y haz un hueco amplio en el centro. Coloca los huevos en medio. Bate los huevos e incorpora la harina de las paredes poco a poco, desde adentro hacia afuera, cuidando que no se desborde el líquido. Cuando se forme una pasta, trabaja la masa con las manos. Estira y dobla con firmeza durante 10 minutos hasta que quede lisa, suave y ya no se pegue en la mesa. Envuelve la masa en plástico adherente y déjala reposar a temperatura ambiente por 30 minutos para que el gluten se relaje. Divide la masa, enharina la superficie y estírala con un rodillo hasta que quede muy delgada. Espolvorea un poco de harina, enróllala con cuidado y córtala con un cuchillo al ancho de tu preferencia. Cocina la pasta en una olla con abundante agua hirviendo y sal durante solo 2 o 3 minutos. Escurre y sirve de inmediato.

