Cuál es el chile Xcatic, el ingrediente preferido de Ramahá en la cocina de MasterChef 24/7

Ramahá es uno de los cocineros de MasterChef 24/7 que ha luchado en cada reto por darle un toque personal a sus platillos, sin embargo, sus compañeros ya notaron que el chile Xcatic parace ser su ingrediente preferido. Aunque ha recibido críticas, el concursante del reality culinario se ha mostrado orgulloso de llevar a sus preparaciones a uno de los elementos más representativos de la cocina de Yucatán.

Ramahá y el chile xcatic en la cocina de MasterChef 24/7

La preferencia de Ramahá por este tipo de chile ya se ha convertido en un tema de conversación en MasterChef México 2026, al grado de que en la gala de este martes le mostraron al cocinero un video en el que algunos de sus compañeros hablan del tema, principalmente Carmen, quien admiró la gastronomía yucateca, pero le pidió a su compañero cambiar de ingrediente.

Cuál es el chile Xcatic, tan famoso en MasterChef México 2026

El chile Xcatik (también escrito xcatic o x'catic) es una variedad originaria de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Su nombre proviene del maya y suele traducirse como "chile rubio" o "nariz larga", debido a su forma alargada y color amarillo verdoso. Es uno de los ingredientes más representativos de la cocina yucateca, que continúa ganando reconocimiento dentro y fuera de la Península por su sabor suave y versatilidad culinaria.

Este chile se utiliza en diversos platillos tradicionales, como rellenos, escabeches y salsas. Aunque su nivel de picor es moderado, su aroma distintivo lo convierte en un elemento esencial de la gastronomía regional. Productores locales destacan la importancia del Xcatik no solo como patrimonio culinario, sino también como un cultivo que contribuye a la economía de numerosas comunidades rurales de la región.

Características principales del chile Xcatic:



Forma: alargada y ligeramente curvada.

Color: verde amarillento cuando está fresco; al madurar puede volverse amarillo intenso.

Picor: generalmente suave, aunque algunos frutos pueden ser más picantes de lo esperado.

Sabor: aromático, ligeramente dulce y muy característico de la cocina yucateca.

Se usa mucho en platillos tradicionales de la gastronomía yucateca, como:



Poc chuc

Cochinita pibil (como acompañamiento en escabeche o salsa)

Chiles xcatik rellenos de queso, carne o mariscos.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.