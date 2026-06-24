¿Qué significa el olor a podrido en tu casa?

Es probable que tú no creas en las situaciones paranormales, sin embargo esta subespecialidad de la Psicología se encarga precisamente de darle explicación a lo que sucede en eventos de esa índole. Por ello, algo que es muy común de encontrar es el tema del olor a podrido… pero sin ninguna causa física evidente. De esto se trata y así debes reaccionar si alguna vez se presenta entre tus círculos de convivencia.

¿Qué significa encontrarte con olores a podrido?

De manera inmediata se define a este fenómeno como olfacción paranormal o clariaolfacción, que precisamente se denomina en la parapsicología como la percepción de aromas que no tienen una fuente física aparente. Los expertos indican que esto ocurre de manera repentina, dura algunos segundos o minutos y posteriormente ese olor a podrido desaparece.

Sin embargo, no siempre se trata de olores desagradables, pues algunas personas perciben fragancias florales o de perfumes. Aunque, justamente los olores que espantan o alertan a las personas son los “feos”, donde los que más se repiten tienen relación con materia en descomposición, humo, humedad extrema o incluso azufre.

Quienes se desenvuelven en aspectos de lo paranormal, precisamente indican que podría considerarse como una acumulación de energía negativa o densa que genera este tipo de situaciones. Y quienes lo perciben son las personas sensibles ante este tipo de fenómenos. Aunque otros indican que son presencias de espíritus que se manifiestan a través de olores.

¿Qué se debe hacer en caso de que el olor a podrido sea constante?

Parte de las recomendaciones radica en un aseguramiento de que no existen causas físicas, pues puede ocurrir la muerte de animales en techos o paredes, problemas de ventilación, acumulación de moho, ventilación o hasta problemas de electricidad. Pero los consejos espirituales tienen otra perspectiva.

Lo principal sería pedir una limpieza energética a través del uso de incienso, sahumerios, sal marina o hasta meditaciones enfocadas en la búsqueda de armonía en el ambiente. Pero en general se te anima a puntualizar en el ámbito físico y si crees en ese tipo de manifestaciones paranormales, cuidarte de la mejor manera con los recursos y/o personas de tu total confianza.