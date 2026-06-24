¿Ya terminaron? Marianela muestra ramo de flores y un mensaje que apuntaría a Pablo de MasterChef 24/7

Dentro del Universo de MasterChef 24/7 las relaciones han logrado trascender más allá de la cocina, pues en el día a día vimos como una gran relación de amistad que Daniela Parra y Pablo lograron construir en apenas unas semanas dentro de este reality show, despertando varias reacciones.

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Una de las que obviamente no se hicieron esperar, fueron las de Marianela Rodríguez, la novia de Pablo quien incluso entró por unos momentos al universo para hablar con este y pedir que pusiera límites a su relación con Daniela, pues aunque los Cocineros aseguraban que era pura amistad, desde afuera dejaba ver que podría haber algo más según la joven.

¿Pablo y Marianela terminaron por Daniela y su amistad en MasterChef 24/7?

Tras la breve y fuerte charla que tuvieron hace unos días dentro del universo, surgieron un montón de dudas sobre el estado de la relación entre Pablo y Marianela, quienes tras más de 4 años juntos, se comenzó a especular sobre un final entre ambos.

Justamente hace unas horas, Marianela compartió a través de su cuenta de Instagram que había recibido un gran ramo de rosas con la siguiente carta:

“Me preguntan por ti los medios y la prensa, que estás mejor sin mí es mi única respuesta”, y esta aseguraba que no sabía quién había mandado “eso”, dejando ver la poca comunicación que ha tenido con Pablo tras ser eliminado de MasterChef 24/7 el domingo 21 de junio.

¿Pablo y Daniela fueron más que amigos dentro de MasterChef 24/7?

Si bien, hemos tenido un acceso a un formato 24/7, este nos dejó ver cómo era la relación entre ambos jóvenes y sí, fuimos testigos de que ambos lograron formar una gran relación de amistad, pues demostraron estar el uno para el otro y ciertamente no se dejó ver más allá que eso.

Incluso el novio de Daniela Parra ha reaccionado a esta polémica, donde este habló sobre la confianza y comunicación que tiene con esta, dejando en claro que jamás malinterpretó lo que ha sido su amistad con Pablo, dejando ver otra faceta que las relaciones pueden tener.

