Por qué es malo despertar un sonámbulo

Muchos piensan que es muy arriesgado despertar a un sonámbulo ya que le puede ocasionar problemas en la salud incluso la muerte. Sin embargo, esto no es así por lo que no hay un problema extremo.

Cabe destacar que, si despiertas a una persona sonámbula puedes provocar desorientación extrema, angustia y en ocasiones reacciones agresivas involuntarias. Por ende, queda descartado el daño a la salud, pero si despertarlos abruptamente interrumpe su estado de sueño profundo.

¿Cuál es la razón por la que no se debe despertar a un sonámbulo?

Las razones para evitar despertarlos son;

Desorientación extrema: el sonambulismo ocurre en la fase de sueño profundo N3. Despertar en este punto hace que la persona no sepa dónde está ni qué está haciendo.

Ataques de pánico o angustia: si se ven fuera de su cama en un lugar que no esperaban, pueden sentir miedo intenso o un inmenso agobio.

Reacciones violentas por reflejo: si los tocas puedes asustarse al igual que si los llames fuertemente, esto puede derivar en un golpe o empujón para defenderse.

Cansancio posterior: Cortar bruscamente esa etapa del sueño altera la calidad del descanso, provocando mayor fatiga al día siguiente.

La manera correcta de actuar son las siguientes:

Mantén la calma: háblale con voz suave, pausada y utilizando palabras muy cortas como "vamos a la cama" o "sígueme".

Guíala sin jaloneos: otra opción es tomar a la persona sutilmente de los hombros o de la mano para redirigir sus pasos de vuelta a su habitación.

Elimina riesgos del entorno: Retira objetos del suelo, cierra ventanas y asegura las puertas exteriores para evitar caídas o accidentes.

Si convives con alguien que experimenta esto con frecuencia, puedes detallarme la edad de la persona o qué actividades suele hacer dormida para darte pautas específicas de seguridad en el hogar.