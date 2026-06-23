Cómo hacerte las ‘seashell nails’ en casa y con unos sencillos pasos

Las ‘seashell nails’ se destacan por ser un estilo de diseños de uñas que se asimila a la apariencia de las conchas marinas, siendo un gran estilo que podemos usar, en especial para el verano o al momento de visitar una playa tropical.

¿Es posible reconstruir una vida? Esto dice la ciencia sobre las viudas

La mayoría de esas decoraciones suelen hacerse en salones de belleza, pero no es algo obligatorio; es así que te detallaremos cómo lograrlo desde casa, técnica que lograrás hacer en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacerte las ‘seashell nails’?

Para poder recrear las ‘seashell nails’, es necesario contar con ciertos materiales base, así que procura conseguir todo el listado que te vamos a compartir:

Preparación: Buffer, lima suave, empujador de cutícula, deshidratador, algodón, acetona y base coat.

Decoración: Esmalte semipermanente blanco, rosa, jelly rosa y top coat. Gel de construcción 3D, dijes marinos y joyería. Brillo glazed

Herramientas: Pincel para detalles y lámpara UV/LED.

Al tener todos los artículos mencionados, podemos hablar sobre el proceso de aplicación de la decoración; nos basamos en la técnica aplicada por la cuenta de @lunadreamnails:

Lima la uña con el buffer eliminando el brillo, empuja suavemente la cutícula, dale forma a tu uña con la lima suave y limpia con el algodón bañado en acetona. Añade una capa de acetona, secamos con el aire. Después, agrega una capa de base coat y curamos con la lámpara por 60 segundos. Agrega una capa de blanco; si el color es muy suave, curamos en lámpara para añadir otra capa de color. Sin curar en lámpara, encima añadimos líneas rosas y un poco del jelly, creando un efecto de líneas diagonales. Curamos el diseño en la lámpara por el mismo tiempo. Protegemos todo el trabajo con top coat, curamos en lámpara. Encima, frota un poco del efecto glazed. Encima dibuja varias líneas con el gel, simulando la textura de la concha. Secamos en lámpara. Encima puedes pegar las decoraciones o joyería que quieras.

¿Qué otros colores puedo usar?

Aunque en la técnica para hacer las ‘seashells nails’ te pedimos esmaltes de color rosa, no es obligatorio, ya que puedes usar esmalte cat eye plateado, marrón, amarillo o del color que quieras; fácilmente se puede adaptar para lograr un look espectacular desde casa.

Con todos los sencillos pasos lograrás embellecer tu mano; solamente debes sacar tu lado creativo para poder crear diseños atractivos y femeninos para tus manos.