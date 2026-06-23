7 diseños de uñas para la mamá de la graduada en 2026; son discretos y muy elegantes
Te tenemos la inspiración perfecta para elegir un diseño de uñas para una graduación en 2026. Si eres la mamá de la graduada, checa estas elegantes ideas.
Ya estamos en la temporada de fines de ciclo y, si estás cerca de asistir a una graduación 2026, es momento de pensar en el manicure ideal para tener un look elegante y bien combinado. A continuación te compartiremos algunos diseños de uñas pensados en la mamá de la graduada o el graduado.
Estas ideas surgen de algunas de las principales tendencias en manicura que se han visto en 2026. Puedes, por ejemplo, elegir tus favoritas y personalizarlas.
7 diseños de uñas para una graduación en 2026, si eres la mamá del festejado o festejada
1. Con toques azules
Empezamos el listado con un diseño de manicura floral con toques de color azul, el cual podrías intercambiar por el tono de tu vestido o el que prefieras. Es un look discreto por su fondo neutro con líneas simples y "pinceladas".
2. Diseño aperlado de uñas para la mamá de la graduada
Los tonos y decoraciones aperladas son una fuerte tendencia que se mantiene durante todo este año, además de que podría ser una excelente opción para una manicura discreta y muy fácil de combinar.
3. En negro
Si eres fan de los tonos dark en la manicura, aquí tienes un diseño discreto y elegante que no requiere mucha longitud y tampoco resulta demasiado llamativo porque en algunas uñas el color negro solo está presente en líneas.
4. Uñas de graduación 2026 con birrete
Este es un diseño mucho más específico porque, literalmente, incluye el dibujo de un birrete en miniatura; la figura convive de manera armoniosa con una manicura francesa y algunos detalles de perlitas.
5. Tonos pastel
Si tu vestido es de tonos claros o prefieres algo ligeramente más alegre y vibrante, puedes recurrir a una idea en tonos pastel aunque sean muy tenues.
6. Con flores en las puntas
La manicura floral sigue muy en tendencia y puede ser una gran opción para una graduación 2026. Para llevar dibujos de manera discreta y elegante, ¿por qué no incorporarlos en un diseño de uñas francesas?
7. Puntas con glitter
Finalizamos el listado con una gran idea: seleccionar el color que quieras de glitter, el cual puede coincidir con tu vestido, y aplicarlo únicamente en las puntas a manera de manicura francesa. Si eres la mamá de la graduada o el graduado, lucirás moderna y hermosa con un diseño así.