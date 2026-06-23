7 diseños de uñas para la mamá de la graduada en 2026; son discretos y muy elegantes

Ya estamos en la temporada de fines de ciclo y, si estás cerca de asistir a una graduación 2026, es momento de pensar en el manicure ideal para tener un look elegante y bien combinado. A continuación te compartiremos algunos diseños de uñas pensados en la mamá de la graduada o el graduado.

Estas ideas surgen de algunas de las principales tendencias en manicura que se han visto en 2026. Puedes, por ejemplo, elegir tus favoritas y personalizarlas.

7 diseños de uñas para una graduación en 2026, si eres la mamá del festejado o festejada

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1. Con toques azules

Empezamos el listado con un diseño de manicura floral con toques de color azul, el cual podrías intercambiar por el tono de tu vestido o el que prefieras. Es un look discreto por su fondo neutro con líneas simples y "pinceladas".

2. Diseño aperlado de uñas para la mamá de la graduada

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Los tonos y decoraciones aperladas son una fuerte tendencia que se mantiene durante todo este año, además de que podría ser una excelente opción para una manicura discreta y muy fácil de combinar.

3. En negro

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Si eres fan de los tonos dark en la manicura, aquí tienes un diseño discreto y elegante que no requiere mucha longitud y tampoco resulta demasiado llamativo porque en algunas uñas el color negro solo está presente en líneas.

4. Uñas de graduación 2026 con birrete

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Este es un diseño mucho más específico porque, literalmente, incluye el dibujo de un birrete en miniatura; la figura convive de manera armoniosa con una manicura francesa y algunos detalles de perlitas.

5. Tonos pastel

Si tu vestido es de tonos claros o prefieres algo ligeramente más alegre y vibrante, puedes recurrir a una idea en tonos pastel aunque sean muy tenues.

6. Con flores en las puntas

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La manicura floral sigue muy en tendencia y puede ser una gran opción para una graduación 2026. Para llevar dibujos de manera discreta y elegante, ¿por qué no incorporarlos en un diseño de uñas francesas?

7. Puntas con glitter

Finalizamos el listado con una gran idea: seleccionar el color que quieras de glitter, el cual puede coincidir con tu vestido, y aplicarlo únicamente en las puntas a manera de manicura francesa. Si eres la mamá de la graduada o el graduado, lucirás moderna y hermosa con un diseño así.