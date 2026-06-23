6 mejores cortes de pelo corto que benefician a los rostros ovalados

Un corte de pelo debe ser elegido correctamente para poder lucir de la mejor manera. Si tienes el rostro ovalado pues tienes que evitar aquellos acabados que sean muy rígidos y planos porque no te favorecerán.

Los especialistas manifiestan que los mejores estilos son los que brindan textura y movimiento ya que brindan naturalidad y te hacen ver mucho más joven. Es por esto que te dejamos la mejor selección para que elijas.

¿Cuáles son los cortes de pelo para rostros ovalados?

Bob con capas

Este es un corte que no pasa de moda y sigue en tendencia. Es un estilo que aporta movimiento a la melena y es considerado como un corte antiedad. Es muy versátil, por lo que puedes llevar la raya en el lado que más te guste o añadir un flequillo de algún tipo.

Bixie

Aquí tenemos un corte híbrido entre el bob y el pixie, que lo que hace es tener una armonía en el rostro. El mismo cuenta con capas desfiladas y con un mayor volumen en la zona superior. Puedes combinarlo con un flequillo lateral. Es un corte ideal para resaltar los pómulos y se ve muy fresco y actual.

Bob con flequillo cortina

Luego tenemos este corte con flequillo cortina que enmarca el rostro de manera muy suave y natural, sin perder el movimiento de la melena. Además, puedes llevarlo a distintas alturas, sin embargo si quieres algo de poco mantenimiento debes optar por el flequillo largo.

Bob desfilado

Esta es otra opción que implica llevar la parte delantera más larga que la trasera. Resalta la forma de la mandíbula y potencia la simetría del rostro, al mismo tiempo que da dinamismo.

Bob con flequillo lateral

Luego tenemos esta opción con flequillo lateral que brinda un toque más rompedor y es infalible si queremos resaltar la zona de la mirada.

Este es un gran corte de pelo.|Pinterest

Pixie despeinado

Por último, tenemos esta opción que es ideal para los rostros ovalados que es juvenil y lleno de frescura.