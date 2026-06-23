Recicla tus cinturones viejos con estas increíbles ideas DIY
Este es un accesorio realizado con materiales resistentes por lo que puedes hacer increíbles objetos nuevos.
El mundo DIY es bastante amplio por lo que podemos hacer increíbles objetos con aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En este caso nos vamos a centrar en los cinturones viejos.
Noticias Veracruz del 4 de junio 2026
Cabe destacar que estos accesorios han sido fabricados generalmente en cuero, cuerina o materiales resistentes que pueden reutilizarse para crear objetos prácticos y decorativos. De esta manera podrás obtener nuevos elementos que son resistentes, flexibles y estéticos.
¿Cómo reciclar cinturones viejos?
Estante colgante con cinturones
Esta es una de las opciones más populares que consiste en fabricar un estante decorativo para libros, plantas o adornos.
Materiales
- Dos cinturones viejos
- Una tabla de madera
- Tornillos y tarugos
Paso a paso
Lo que tienes que hacer es doblar cada cinturón formando un aro. Luego tienes que fijar los extremos a la pared con tornillos. Una vez que tengas listo ese paso, vas a introducir una tabla de madera entre ambos aros y verificar que quede nivelada y segura.
De esta manera tendrás un estante moderno con estilo industrial o rústico, que puedes colocar en salas, dormitorios o escritorios.
Organizador para colgar accesorios
Otra opción es un organizador para bufandas, collares, gafas o pequeños accesorios.
Materiales
- Un cinturón largo
- Ganchos metálicos pequeños
- Tornillos o soporte de pared
Paso a paso
El primer paso es colocar el cinturón de forma vertical y fijar varios ganchos a lo largo de la correa. Luego tienes que colgar el organizador detrás de una puerta o en una pared.
Así podrás ahorrar espacio, pero también tener tus accesorios visibles.
Tiradores decorativos para muebles
Por último, tenemos esta idea que busca reutilizar fragmentos de cinturones como tiradores para cajones y puertas.
Materiales
- Cinturones viejos
- Tijeras
- Tornillos
Paso a paso
Para lograrlo debes cortar pequeñas tiras del cinturón y doblar cada pieza formando un asa. Vas a atornillar ambos extremos al cajón o puerta. Es un detalle con mucha personalidad y sirve para poder renovar tus muebles.