Recicla tus cinturones viejos con estas increíbles ideas DIY

El mundo DIY es bastante amplio por lo que podemos hacer increíbles objetos con aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En este caso nos vamos a centrar en los cinturones viejos.

Noticias Veracruz del 4 de junio 2026

Cabe destacar que estos accesorios han sido fabricados generalmente en cuero, cuerina o materiales resistentes que pueden reutilizarse para crear objetos prácticos y decorativos. De esta manera podrás obtener nuevos elementos que son resistentes, flexibles y estéticos.

¿Cómo reciclar cinturones viejos?

Estante colgante con cinturones

Esta es una de las opciones más populares que consiste en fabricar un estante decorativo para libros, plantas o adornos.

Materiales



Dos cinturones viejos

Una tabla de madera

Tornillos y tarugos

Paso a paso

Lo que tienes que hacer es doblar cada cinturón formando un aro. Luego tienes que fijar los extremos a la pared con tornillos. Una vez que tengas listo ese paso, vas a introducir una tabla de madera entre ambos aros y verificar que quede nivelada y segura.

Esta es una increíble idea.|Pinterest

De esta manera tendrás un estante moderno con estilo industrial o rústico, que puedes colocar en salas, dormitorios o escritorios.

Organizador para colgar accesorios

Otra opción es un organizador para bufandas, collares, gafas o pequeños accesorios.

Materiales



Un cinturón largo

Ganchos metálicos pequeños

Tornillos o soporte de pared

Paso a paso

El primer paso es colocar el cinturón de forma vertical y fijar varios ganchos a lo largo de la correa. Luego tienes que colgar el organizador detrás de una puerta o en una pared.

Así podrás ahorrar espacio, pero también tener tus accesorios visibles.

Tiradores decorativos para muebles

Por último, tenemos esta idea que busca reutilizar fragmentos de cinturones como tiradores para cajones y puertas.

Materiales



Cinturones viejos

Tijeras

Tornillos

Esta es una idea increíble.|Pinterest

Paso a paso

Para lograrlo debes cortar pequeñas tiras del cinturón y doblar cada pieza formando un asa. Vas a atornillar ambos extremos al cajón o puerta. Es un detalle con mucha personalidad y sirve para poder renovar tus muebles.