3 rituales de Luna Llena para soltar el pasado según tu elemento

La Luna Llena es el momento culminante del ciclo lunar, una fase de máxima luz que resulta perfecta para llevar a cabo rituales de liberación emocional y cierre de ciclos.

De acuerdo con la astrología, esta energía se puede canalizar a través de los cuatro elementos de la naturaleza, que también esstán presentes en los signos del zodíaco.

Para soltar el pasado de manera efectiva, es fundamental alinear nuestras acciones con la energía de nuestro signo zodiacal.

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Los 3 rituales de Luna Llena para soltar el pasado según tu signo

Elemento Fuego (Aries, Leo y Sagitario): Ritual de la quema liberadora

Necesitas una vela morada o blanca, papel, bolígrafo negro y un cuenco que resista el fuego.

El primer paso es escribir en el papel todo lo que deseas soltar del pasado. Enciente la vela y lee la lista en voz alta decretando tu liberación y quema el papel en el cuenco con total seguridad. Usa las cenizas como abono en la tierra para simbolizar la transformación.

Los mejores rituales para desapegarte del pasado, según los expertos|Pexels: RDNE Stock project

Elemento Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): El baño de descarga

Necesitarás de sal marina, unas gotas de aceite esencial de lavanda y una infusión de romero.

Disuelve la sal y el aceite en agua tibia para un baño de inmersión desde los hombros hasta los pies, visualizando como todo se lleva el dolor.

Elemento Aire (Géminis, Libra y Acuario): Sahumado sagrado

Solo necesitas de una vara de incienso de sándalo o copal, la cual deberás encender con cerillos de madera.

Caminarás por todo tu hogar haciendo una limpieza energética y repitiendo en voz alta afirmaciones de desapego mental para dejar ir todo aquello que te hace daño.

Los rituales de luna llena son ideales para cerrar ciclos del pasado|krukphoto.com

Elemento Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): El ritual del entierro de cargas

Utiliza una piedra pequeña que encuentres en la naturaleza, una maceta con tierra o un jardín.

Sostén la piedra entre tus manos durante algunos minutos y mentalmente transfiere a ella todo el peso del pasado que ya no quieres cargar. Luego sal al exterior bajo la luz de la luna llena, y entierra la piedra agradeciendo al planeta por el aprendizaje de esas experiencias.

