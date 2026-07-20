MasterChef 24/7: Miranda Ibañez y Pasquale Di Nuzzo asisten al domingo de eliminación este 19 de julio

El domingo de eliminación en MasterChef 24/7 ya comenzó y promete ser uno de los programas más emocionantes de lo que va de la temporada, ya que contará con grandes invitados como capitanes de los equipos, pero también como comensales.

Este 19 de julio, los cocineros deberán preparar un platillo libre pero deberá ser tan delicioso como instagrameable. ¿La razón? Los comensales serán reconocidos influencers, quienes no dudarán en dar sus críticas más afiladas respecto al trabajo de los participantes.

Miranda Ibañez y Pasquale Di Nuzzo asisten al domingo de eliminación este 19 de julio

La llegada de los creadores de contenido Miranda Ibáñez y el actor italiano Pasquale Di Nuzzo al foro inyectó una dosis extra de adrenalina y dramatismo a una jornada donde todo podía pasar y donde un solo error costaría la permanencia.

En esta ocasión, la salvación no quedó únicamente en manos del exigente panel de jueces tradicionales. La responsabilidad de degustar los platillos recaerá en un exigente paladar colectivo: un grupo de seis reconocidos influencers que evaluarán desde la presentación hasta el balance de sabores con lupa digital.

¿Quiénes son Miranda Ibáñez y Pasquale Di Nuzzo?

La presencia de estas dos figuras internacionales no pasó desapercibida para los fanáticos del programa. Miranda Ibáñez es una reconocida YouTuber e influencer mexicana que ha conquistado gracias a sus ingeniosos tutoriales de maquillaje y cocina, además de contar con una sólida comunidad en su espacio de vlogs diarios.

Por su parte, Pasquale "Lino" Di Nuzzo aportó el toque internacional a la velada. El talentoso actor y bailarín italiano es mundialmente recordado por interpretar a Benicio en el fenómeno juvenil Soy Luna. En el plano personal, Di Nuzzo comparte su vida con su coprotagonista de la serie, Giovanna Reynaud, con quien inició un noviazgo en 2018 que culminó en una boda de ensueño en el año 2020.

Esta noche uno de los cocineros de MasterChef 24/7 será eliminado del programa, por lo que no despegues los ojos de la pantalla.